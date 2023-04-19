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Giriş Tarihi: 19.4.2023 17:10

İstanbulspor ile Antalyaspor kritik maçta karşı karşıya! -CANLI-

İstanbulspor ile Antalyaspor kritik maçta karşı karşıya! -CANLI-

İstanbulspor, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından evinde Başakşehir'i 1-0'la geçen Fatih Tekke'nin ekibi, Alanyaspor'u 3-1 deviren Antalyaspor'la oynayacağı kritik mücadeleden puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

İSTANBULSPOR 1-0 ANTALYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

GOL: 6' Rroca

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Sahaya çıkan 11'ler şöyle;

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Rroca, Onur Ergün, Ethemi, Eze.

Antalyaspor: Helton, Emrecan, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Ndao, Ufuk, Larsson, Doğukan, Veysel

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İstanbulspor ile Antalyaspor kritik maçta karşı karşıya! -CANLI-
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