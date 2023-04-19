Jorge Jesus’tan flaş açıklamalar! Başakşehir maçı sonrası...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, galip gelerek hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Zirvedeki rakipleri Galatasaray üzerinde baskı oluşturabilmek için galip gelmeleri gerektiğini vurgulayan Jesus, "Bir kere daha geriden gelerek maçı çevirdik. Takımımız sonuna kadar inandı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Onların teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde 6 tane final maçı var. Kupada da 2 ya da 3 maç oynayacağız. İnanıyoruz ki 3 maç oynayacağız. Yapmamız gereken konsantre şekilde yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, hakem ile ilgili bir soru üzerine, "Hakemin bugün iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir çok fazla faul yapıyordu, bu da kart görmelerine neden oldu. Hakem maç içindeki pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım konu, 6 dakika uzatma vermesiydi. Bana göre minimum 12 dakika olması gerekiyordu. Özellikle kalecileri çok zaman geçirdi. Futbol artık böyle oynanmıyor. Gelişmiş futbol ülkelerinde bu yok. Suudi Arabistan'da çalışmıştım, orada böyle şeyler görüyordum, maalesef Türkiye'de de var. Kalecilerin kurtarış yapması gerekiyor. Vakit geçirmemesi gerekiyor. Onun dışında hakem iyiydi. 4. hakemi de tebrik etmem gerekiyor. Kızdığımız anları iyi idare ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yaptığı "Bu ligin sportif gerçekliği yok." açıklamasının hakemlerle ilişkili olmadığını aktaran Jesus, Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Bunu göreceğiz. Üzerine koyarak devam ediyor. Burada şampiyon takım 3 eleme oyuyor. Bu da zor bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde olması için önce lig değiştirmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Bu sezon 7. defa geriden gelerek galibiyeti elde ettiklerini hatırlatan Jesus, "Bu takıma çok inanıyorum. Takımımız her an savaşıyor. Öz güvenli bir takımız. Her zaman da böyle olmaması gerekiyor. Şimdiye kadar başımıza gelen bu problemleri çözmeyi bildik ama bir yandan da durumu analiz etmek gerekiyor. Her zaman bununla baş edemezsiniz." şeklinde konuştu.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'a güvendiklerini de aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynadığı maçlarda rakipler kalemize neredeyse hiç gelemedi. Bugün bir gol yedi ama bizim kendi hatamızdı. Kendi kalitesini gösterecek pozisyon görmedi. Öna güveniyoruz. Her 2 takımın da üzerinde baskı olur ama ben 1. sırada olmayı isterdim çünkü bu baskıda hep o sıradaydım. Birinci olduğunuz zaman kazandığınızda baskı oluşturursunuz. Baskı çok normal ve her takımda vardır. Şampiyonluğa oynayan her takımda baskı vardır. Yoksa zaten Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarda oynayamazsınız. Bu sadece futbolcularda değil bizlerde de var. Baskı altında oynamak istemiyorsanız, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz."