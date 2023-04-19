Muleka için kapıdalar!

Al Ahly, Demokratik Kongolu forvet için bir kez daha Beşiktaş’la görüştü. Daha önce Mısır ekibinin yaptığı 2.5 milyon dolarlık teklifi geri çeviren siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki forvetinden 4-5 milyon Euro dolayında bir gelir bekliyor
Beşiktaş'ta satılması ya da kiralanması planlanan Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor. Siyahbeyazlılar,ara transfer dönemindeoyuncu için Mısır'ınAl-Ahly takımından 2.5 milyondolarlık teklif almış ancak geriçevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi. Muleka'yı 3 milyon350 bin Euro'ya transfereden Beşiktaş yönetimi,oyuncusunu aslabu rakamın altına bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, bu ayrılıktan en az 4-5 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Öte yandan Demokratik Kongolu futbolcu için Arap Yarımadası'ndan da çeşitli nabız yoklamaları olduğu belirtildi.
ROSİER ONUR'UN ENSESİNDE!
Beşiktaş'ta Onur Bulut, geldiği günden bu yana 6 maça da 11'de çıkarken Rosier'i de kulübeye hapsetti. Ancak bu kez Fransız yıldızın nefesi son maçlarda performansı iyi olmayan Onur'un ensesinde. Rosier'in, Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.