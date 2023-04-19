Muleka için kapıdalar!

Beşiktaş'ta satılması ya da kiralanması planlanan Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.Siyah-beyazlılar, bu ayrılıktan en az 4-5 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Öte yandan Demokratik Kongolu futbolcu için Arap Yarımadası'ndan da çeşitli nabız yoklamaları olduğu belirtildi.Beşiktaş'ta Onur Bulut, geldiği günden bu yana 6 maça da 11'de çıkarken Rosier'i de kulübeye hapsetti. Ancak bu kez Fransız yıldızın nefesi son maçlarda performansı iyi olmayan Onur'un ensesinde. Rosier'in, Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.