Parlatıyor kazandırıyor

Sarsıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor'da yönetim, flaş bir hamle yaparak Hırvat teknik adamile anlaştı.Yugoslav ekolünün yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan tecrübeli hocanın, Zagreb'te önemli izler bıraktığını kaydeden Lesicki, şunları söyledi:Zagreb, onunla önemli başarılar kazandı. Vizyonu olan bir teknik adam.Taraftarı ve kulüp çalışanını asla geri çevirmez. Oyuncular ise onun için ölümüne savaşır. Dinamo'dan ayrıldığında herkes ağladı.Trabzonspor, teknik ve taktik açısından iyi bir uzman buldu.Taraftarlardan gelen büyük enerjiyi, nasıl yönlendireceğini iyi biliyor.Oyuncuların alışkanlıklarından, rakiplerin analizine kadar her şeye hâkim olur. Bjelica'nın, Zagreb ve Osijek'te birlikte çalıştırdığı yardımcısı Nino Bule ve video analist uzmanı Jasmin Osmanovic de yanında olacak.Oyuncuları parlatma konusunda iyi iş çıkarıyor. Zagreb'te altyapıdan çıkan, Bjelica ile büyük patlaya yaptı.transfer oldu.Altyapıdan Nikola Moro'yu çıkarıp, Bologna'ya gitmesinin önünü açtı. Son kulübü Osijek'te Dion Beljo'yu parlatarak Ausburg'a yolladı.Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Nenad Bjelica, dün akşam geç saatlerde İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Bjelica, gördüğü sevgi seli karşısında oldukça şaşırdı. Tecrübeli teknik adam, kendisini karşılamaya gelen kulüp yetkililerine,dedi ve program değişti. Bjelica, müzeyi gezdikten sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni inceledi. Hırvat hocanın, bordo-mavililerin stadını çok beğendiği öğrenildi.Önceki gece İstanbul'a gelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, dün başkan Ertuğrul Doğan ile ofisinde bir araya gelerek son görüşmeyi yaptı ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat hoca, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, "Evrak işlemlerinin çözülmesini ve Sivasspor maçında takımın başında sahada olmayı arzuluyorum. İştahım ve heyecanım çok yüksek. Genç oyuncuları oynatmayı seviyorum. Birlikte güzel işlere imza atacağız" dediği öğrenildi.