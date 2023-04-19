Sıradaki gelsin

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi bu haftayı da boş geçmedi. Arjantinli oyuncu, Alanya ağlarını da sarsarken Süper Lig'de 17. maçında 13. defa fileleri havalandırdı. Tangocu, 42. dakikada Mertens'in asistinde ceza sahası içinde tek vuruş ile golünü atıp takımını da öne geçirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında İcardi'yi sahada göremeyenler şaşırdı. Arjantinli yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz, oyuna girerken İcardi'nin hafif sakatlığı sonrasında devre arasında arka adalesinde ağrı hissedince dinlendirilmesine karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk, "İcardi'nin arka adalesinde bir sertleşme oluştu. Tedbir olarak çıkardım" dedi.Sarı-kırmızılı kulüple kontratı bir yıl daha uzayan Dries Mertens, Alanya'da takımını sırtlayan isimlerdendi. Belçikalı oyuncu Icardi'nin golünde milimetrik asist yaparken 48'de ağları sarsıp takımını rahatlattı.Maçın ardından İcardi hakkındaki sorulara Mertens şu yanıtı verdi:Süper Lig'de 23. şampiyonluk için adım adım ilerleyen G.Saray'a artık 13 puan yetiyor.G.Saray, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı son 6 lig maçını da kaybetmedi. Cimbom dün de gülerken Yanal'a karşıelde etti.Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı dış sahada yine kafasını kullandı! 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 gole ulaşırken deplasmandaki iki golünü de kafa vuruşu (Başakşehir- Alanya) ile rakip filelere gönderdi.Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçta sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.G.Saray, Alanyaspor'a karşı son 6 maçta ikinci galibiyetini aldı.