Sıradaki gelsin

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Giriş Tarihi: 19.4.2023

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Sarı-kırmızılılar dur durak bilmiyor şampiyonluğa yürüyor. 14'te Abdülkerim ile perdeyi açan Aslan'a Efecan 17'de penaltıdan yanıt verdi. İcardi, 42'de Cimbom'u öne geçirirken Mertens (48) ile Rashica (63) farkı getirdi. Ligde tüm takımları en az 1 kez yenen aslan son 3 maçta 12 gol buldu

İCARDİ'NİN BOŞU YOK
Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi bu haftayı da boş geçmedi. Arjantinli oyuncu, Alanya ağlarını da sarsarken Süper Lig'de 17. maçında 13. defa fileleri havalandırdı. Tangocu, 42. dakikada Mertens'in asistinde ceza sahası içinde tek vuruş ile golünü atıp takımını da öne geçirdi. İcardi, 2018- 19 sezonunda 14 gol bulan Onyekuru'dan sonra sarıkırmızılı takımda bir sezonda en yüksek gol sayısına (13) ulaşan oyuncu oldu.

ARKA ADALESİ AĞRIDI KENARA ALINDI!
Karşılaşmanın ikinci yarısında İcardi'yi sahada göremeyenler şaşırdı. Arjantinli yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz, oyuna girerken İcardi'nin hafif sakatlığı sonrasında devre arasında arka adalesinde ağrı hissedince dinlendirilmesine karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk, "İcardi'nin arka adalesinde bir sertleşme oluştu. Tedbir olarak çıkardım" dedi.

MERTENS: KALİTELİ VURUŞ NASIL OLUR GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı kulüple kontratı bir yıl daha uzayan Dries Mertens, Alanya'da takımını sırtlayan isimlerdendi. Belçikalı oyuncu Icardi'nin golünde milimetrik asist yaparken 48'de ağları sarsıp takımını rahatlattı. Mertens, Süper Lig'de 6 gole ulaşırken ilk kez ceza sahası dışından rakibini avladı. Maçın ardından İcardi hakkındaki sorulara Mertens şu yanıtı verdi: "Takım için çok önemli bir oyuncu. Attığı golde tek şansı vardı ve onu yaptı. Kaliteli bir vuruş nasıl yapılır gösterdi."

FENERBAHÇE MATEMATİĞİ
Süper Lig'de 23. şampiyonluk için adım adım ilerleyen G.Saray'a artık 13 puan yetiyor. Aslan kalan maçlarda takipçisi F.Bahçe ile berabere kalmak şartı ile 13 puan toplarsa zafere ulaşıyor.

YANAL'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR
G.Saray, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı son 6 lig maçını da kaybetmedi. Cimbom dün de gülerken Yanal'a karşı 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti.

KAFASINI KULLANIYOR!
Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı dış sahada yine kafasını kullandı! 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 gole ulaşırken deplasmandaki iki golünü de kafa vuruşu (Başakşehir- Alanya) ile rakip filelere gönderdi.

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Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçta sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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G.Saray, Alanyaspor'a karşı son 6 maçta ikinci galibiyetini aldı.

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