Son dakika: Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak.

Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.