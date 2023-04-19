Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor

"ALTYAPI VE SCOUTİNG'E ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Doğan, altyapı konusuna değinerek "Altyapı ve Scouting'e çok önem veriyoruz. Ana planımız da Trabzonspor altyapısını daha üretken hale getirmek, genç ve yetenekli ayrıca gelecek vaat eden oyuncuları gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan bulup Trabzonspor'a kazandırmaktır. Yani üreterek yarışmak, geliştirerek ve değerli hale getirerek satmaktır. Sayın Bjelica'nın kariyerine baktığımızda da planlamamıza uygun profil olduğunu gördük. Hem oyuncuya değer katıyor hem de gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bjelica ile görüşmeden önce Barcelona Kulübü'nde yaptığı bir sunumu arkadaşlarım bana getirdi. İncelediğimde çok etkilendim" dedi.

"PLANLAMALARIMIZA HEMEN BAŞLADIK"

Yeni teknik adamla planlamalara hemen başladıklarını aktaran Doğan, "Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Futbol A Takımımızda Teknik Direktörlük görevini üstlenen Altyapı, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörümüz Sayın İhsan Derelioğlu'na da teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.