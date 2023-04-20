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Giriş Tarihi: 20.4.2023 15:37

Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma gerçekleşti!

AA
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma gerçekleşti!

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'da gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine; Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, amatör branş sporcuları ve kongre üyeleri katıldı.

Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, çeşitli branşlardan antrenörler ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, bayram günlerinin herkes için çok kıymetli olduğunu belirterek tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş çatısı altında aile olduklarının altını çizerek sözlerine devam eden Çebi, şunları söyledi:

"Ailemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu günlerden birisi bugün. Sportif başarılardan keyif almak bizim hakkımız ama acılı ve güzel günlerde beraber olmak da bizim camiamızın çimentosudur. Aile olmaktan vazgeçmeyelim. Bizler beraber olmayı başaramazsak, geride hiçbir şey kalmaz. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Beşiktaşlılardır. Bu ülkenin insanından, uçan kartalına kadar her şeye sahip çıkalım. Ailemizden sonra Beşiktaş'a da sahip çıkmayı öğrenelim. Hepimize iyi bayramlar diliyorum."

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

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Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma gerçekleşti!
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