Devler ligi’nde erken final!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için aday sayısı 4'e düştü… Manchester City, evinde 3-0 kazandığı Bayern Münih karşısında deplasmandan da 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Bir penaltı kaçıran Haaland, kendini affettirip golünü attı. Alman ekibinin golü ise Kimmich'ten (penaltı) geldi. Bu sonuçla Manchester City,yarı finalde Real Madrid'in rakibi oldu ve adeta erken final eşleşmesi gerçekleşti. Gecenin diğer müsabakasında da İnter ile Benfica 3-3 berabere kaldı ve ilk müsabakayı 2-0 kazanan İnter, Milan ileeşleşip Milano derbisinin startını verdi.