Devler ligi’nde erken final!

Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için aday sayısı 4'e düştü… Manchester City, evinde 3-0 kazandığı Bayern Münih karşısında deplasmandan da 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Bir penaltı kaçıran Haaland, kendini affettirip golünü attı. Alman ekibinin golü ise Kimmich'ten (penaltı) geldi.ve adeta erken final eşleşmesi gerçekleşti. Gecenin diğer müsabakasında da İnter ile Benfica 3-3 berabere kaldı ve ilk müsabakayı 2-0 kazananMilano derbisinin startını verdi.