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Giriş Tarihi: 20.4.2023 13:57

Galatasaray, Stuttgart'tan Atakan Karazor'u istiyor

Galatasaray, Stuttgart’tan Atakan Karazor’u istiyor

Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımın, 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz hafta sonu oynanan Borussia Dortmund karşılaşmasına gözlemci gönderdiği kaydedildi.

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın formasını giyen Atakan Karazor ile ilgileniyor. Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ayrıca, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Stuttgart - Borussia Dortmund karşılaşmasına Atakan için gözlemci gönderdiği aktarıldı.

10 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Stuttgart'ın, Atakan Karazor için beklentisinin 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Ancak kulübün Bundesliga'dan düşmesi durumunda bu bonservis bedelinin düşebileceği öne sürüldü. 26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin kendisine cazip geldiği belirtildi.

STUTTGART'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, Atakan Karazor'un geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Wohlgemuth, "Atakan'ın bizimle kendisini rahat hissettiğinden eminim. Atakan, defansif orta sahada rolünü buldu ve ilk 11'de istikrarlı bir hale geldi" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Stuttgart'ın formasını giyen Atakan Karazor'un, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Galatasaray, Stuttgart'tan Atakan Karazor'u istiyor
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