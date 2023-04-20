Nenad Bjelica'dan Sivasspor maçı açıklaması! "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1 yenildi. Bordo mavililer ligdeki son 4 maçında 3. mağlubiyetini yaşadı.

Trabzonspor başında ilk maçına çıkan teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. "Rakibimizi tebrik ederim" diyen Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık. İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık." dedi.