Son dakika Beşiktaş haberleri: Vodafone Park’ın çatısı yapılıyor! 40 milyon TL’lik yük sponsora...

Beşiktaş'ta yeni sezonda stadyumun adı için Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklar sürüyor. Sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimin, bu konuda 20-25 milyon Euro civarında anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin 2 milyon Euro'ya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti.

YÖNETİM, ŞİRKETLERDEN EKSTRA TALEPTE BULUNDU

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu. Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi. Görüşmelerin gelecek ay nihai anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor.

