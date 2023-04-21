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Giriş Tarihi: 21.4.2023 14:13

Son dakika Beşiktaş haberleri: Vodafone Park'ın çatısı yapılıyor! 40 milyon TL'lik yük sponsora...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Vodafone Park’ın çatısı yapılıyor! 40 milyon TL’lik yük sponsora...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Vodafone Park’ın yeni ismi için 4 firmayla yaptığı görüşmelerde 25 milyon Euro’yu gören siyah-beyazlılar, çatı onarımı masraflarını sponsorla karşılayacak.

Beşiktaş'ta yeni sezonda stadyumun adı için Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklar sürüyor. Sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimin, bu konuda 20-25 milyon Euro civarında anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin 2 milyon Euro'ya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti.

YÖNETİM, ŞİRKETLERDEN EKSTRA TALEPTE BULUNDU

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu. Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi. Görüşmelerin gelecek ay nihai anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Vodafone Park'ın çatısı yapılıyor! 40 milyon TL'lik yük sponsora...
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