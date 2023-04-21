Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.4.2023 13:44

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu!

AA
Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı saatleri il il 2023 açıklandı! 21 Nisan Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul bayram namazı vakti
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: En güzel, değişik, farklı, komik, resimli bayram mesajları (Bayramınız Mübarek Olsun)
Son dakika haberi: Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan: Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz
Ramazan Bayramı ve Cuma Mesajları, sözleri 2021: En yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı ve resimli Ramazan Bayramı ve Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA