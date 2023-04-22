Aslan’ın dev planı!

Süper Lig'de en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için harekete geçti. İşte, yeni sezona dair yönetimin attığı ve atacağı transfer adımları:Kiralık yıldızlar İcardi ve Rashica'nın bonservisi için kulüpleri PSG ve Norwich City ile sezon bitmeden temasa geçildi. İki oyuncunun da kadroda tutulması için şartlar zorlanacak.Sözleşmeleri sona erecekile yollar ayrılacak.Kiralık gönderilen oyuncuların durumuna yaz kampında karar verilecek.Almanya,Fransa ve İngiltere'den talipleri olansatılması en muhtemel oyuncu konumunda. Yerine sağ bek aranıyor.Savunmanın solunda bu sezon birçok oyuncu denendi. İlk 11'in bankosu olacak sol bek takviyesi yolda.İcardi,Rashica, sağ bek ve sol bek dışında orta saha ve forvete de transfer yapılacak. Forvet için Lyon'dan ayrılacak olanadaylardan biri.Stoper transferi Nelsson'a bağlı. Danimarkalı satılırsa Abdülkerim'in yanına sağ stoper alınacak.Galatasaray'ın Alanyaspor maçında kasığında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Mauro İcardi ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da,ve tedavisinin yapıldığı bildirildi. Arjantinli santrforun, yarın oynanacak müsabakada yedek kulübesinde bekleyeceği öğrenildi.Galatasaray'a şampiyonluk için kalan 7 maçındaalması yetiyor. Taraftarlar matematik hesaplarına başlasa da Florya'da sadece Karagümrük maçı konuşuluyor. Teknik heyet, "Artık her maçımız final. Sadece Karagümrük'ü düşünelim'' diyerek oyuncuları motive ediyor.haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine moralli gitmenin planlarını yapıyor.