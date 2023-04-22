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Giriş Tarihi: 22.4.2023

Aslan’ın dev planı!

MEHMET ÖZCAN

Süper Lig’i zirvede tamamlaması halinde, Avrupa’nın 1 numaralı kupasında eleme maçlarına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, gruplara kalmayı hedefliyor. Bunun için transfer planlaması şimdiden yapıldı

Süper Lig'de en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için harekete geçti. İşte, yeni sezona dair yönetimin attığı ve atacağı transfer adımları:
1- Kiralık yıldızlar İcardi ve Rashica'nın bonservisi için kulüpleri PSG ve Norwich City ile sezon bitmeden temasa geçildi. İki oyuncunun da kadroda tutulması için şartlar zorlanacak.
2- Sözleşmeleri sona erecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adekugbe, Juan Mata ve Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılacak.
3- Kiralık gönderilen oyuncuların durumuna yaz kampında karar verilecek.
4- Almanya, Fransa ve İngiltere'den talipleri olan Sacha Boey, satılması en muhtemel oyuncu konumunda. Yerine sağ bek aranıyor.
5- Savunmanın solunda bu sezon birçok oyuncu denendi. İlk 11'in bankosu olacak sol bek takviyesi yolda.
6- İcardi, Rashica, sağ bek ve sol bek dışında orta saha ve forvete de transfer yapılacak. Forvet için Lyon'dan ayrılacak olan Moussa Dembele adaylardan biri.
7- Stoper transferi Nelsson'a bağlı. Danimarkalı satılırsa Abdülkerim'in yanına sağ stoper alınacak.

İCARDİ KULÜBEDE KALACAK
Galatasaray'ın Alanyaspor maçında kasığında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Mauro İcardi ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da, İcardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin yapıldığı bildirildi. Arjantinli santrforun, yarın oynanacak müsabakada yedek kulübesinde bekleyeceği öğrenildi. Dünkü idmanda, İtalyan oyuncu Zaniolo'nun forvette denendiği aktarıldı.

TEK DÜŞÜNCE KARAGÜMRÜK
Galatasaray'a şampiyonluk için kalan 7 maçında 5 galibiyet,1 beraberlik, 1 yenilgi alması yetiyor. Taraftarlar matematik hesaplarına başlasa da Florya'da sadece Karagümrük maçı konuşuluyor. Teknik heyet, "Artık her maçımız final. Sadece Karagümrük'ü düşünelim'' diyerek oyuncuları motive ediyor. Karagümrük'e konsantre olan takım, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine moralli gitmenin planlarını yapıyor.

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Aslan’ın dev planı!
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