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Giriş Tarihi: 22.4.2023

Bjelica’dan gözdağı!

YUNUS EMRE SEL

Trabzonspor’un yeni hocasından, oyuncularına mesaj: “Kalan maçlardaki performansınız, gelecek sezonki kaderinizi belirleyecek”

Trabzonspor'un başında ilk karşılaşmada farklı mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica, alınan sonuç ve sergilenen futboldan son derece rahatsız. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında talebelerine uyarılarda bulunan Hırvat teknik adam, "Bu maçı çok iyi analiz etmelisiniz. Düzeltilmesi gereken çok şey var. Sezonun kalan bölümünde, kimlerin bizimle olup olmaması gerektiğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

DAHA AZ FORMA BULAN İSİMLERE GÜN DOĞDU
Önümüzdeki maçlarda ortaya konulacak performansın, gelecek sezonun yapılandırılmasında önemli bir faktör olacağını vurgulayan Bjelica, böylece takımın büyük bir değişime gideceğinin de mesajını verdi. Tecrübeli hocanın, sezonun kalan bölümünde hazırlayacağı takımla ilgili raporu yönetime sunacağı, ayrıca önümüzdeki maçlarda daha az forma şansı bulan isimlere ağırlıklı olarak görev vereceği öğrenildi.

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Bjelica’dan gözdağı!
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