Bjelica’dan gözdağı!

Trabzonspor'un başında ilk karşılaşmada farklı mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica, alınan sonuç ve sergilenen futboldan son derece rahatsız. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında talebelerine uyarılarda bulunan Hırvat teknik adam, "Bu maçı çok iyi analiz etmelisiniz.Sezonun kalan bölümünde, kimlerin bizimle olup olmaması gerektiğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki maçlarda ortaya konulacak performansın, gelecek sezonun yapılandırılmasında önemli bir faktör olacağını vurgulayanTecrübeli hocanın, sezonun kalan bölümünde hazırlayacağı takımla ilgili raporu yönetime sunacağı, ayrıca önümüzdeki maçlarda