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Giriş Tarihi: 22.4.2023 15:52 Son Güncelleme: 22.4.2023 15:55

Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! İrfan Can Eğribayat ile yeni sözleşme

Fenerbahçe’den kaleci hamlesi! İrfan Can Eğribayat ile yeni sözleşme

Bu sezon Galatasaray'ın gerisinde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro yapılanması devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi koruyan genç kaleci İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla yönetimin gözüne girdi. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Göztepe ile masaya oturacak.

Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat için harekete geçecek. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta da oyuncudan memnun olan sarı-lacivertliler, bonservisini almak istiyor.

F.BAHÇE GÖZTEPE İLE MASAYA OTURACAK

1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu olan 24 yaşındaki kaleci için Göztepe kulübü ile pazarlık masasına oturulacak. Oyuncu da Fenerbahçe'de devam etmek isterken yönetim, Altay Bayındır ile rekabet ortamı oluşturabileceğine inanıyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler 1.2 milyon Euro olan bu rakamı 750 bin Euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor

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Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! İrfan Can Eğribayat ile yeni sözleşme
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