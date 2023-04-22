Fenerbahçe’den kaleci hamlesi! İrfan Can Eğribayat ile yeni sözleşme

F.BAHÇE GÖZTEPE İLE MASAYA OTURACAK

1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu olan 24 yaşındaki kaleci için Göztepe kulübü ile pazarlık masasına oturulacak. Oyuncu da Fenerbahçe'de devam etmek isterken yönetim, Altay Bayındır ile rekabet ortamı oluşturabileceğine inanıyor.