Fenerbahçe’den kaleci hamlesi! İrfan Can Eğribayat ile yeni sözleşme

Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat için harekete geçecek. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta da oyuncudan memnun olan sarı-lacivertliler, bonservisini almak istiyor.
F.BAHÇE GÖZTEPE İLE MASAYA OTURACAK
1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu olan 24 yaşındaki kaleci için Göztepe kulübü ile pazarlık masasına oturulacak. Oyuncu da Fenerbahçe'de devam etmek isterken yönetim, Altay Bayındır ile rekabet ortamı oluşturabileceğine inanıyor.
Sarı-lacivertli yöneticiler 1.2 milyon Euro olan bu rakamı 750 bin Euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor