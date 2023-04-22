Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den MHK bildirimi açıklaması!
Giriş Tarihi: 22.4.2023 20:40 Son Güncelleme: 22.4.2023 20:42

Fenerbahçe'den MHK bildirimi açıklaması!

Fenerbahçe’den MHK bildirimi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, MHK'nın bazı hakemlere görev verilmeyeceği yönünde yaptığı açıklama sonrası MHK'ya yaptığı açıklama ile cevap verdi. Fenerbahçe, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası iki soru sordu.

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nun açıklaması sonrası 2 soruyu gündeme getirdi. MHK'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır." denilmişti.

Fenerbahçe ise bu karar sonrası, "Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?" sorularını sordu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Merkez Hakem Kurulu'nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının;

ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve 'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den MHK bildirimi açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA