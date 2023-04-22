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Giriş Tarihi: 22.4.2023 19:06

MHK, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini açıkladı

DHA
MHK, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini açıkladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemleri ilgilendiren bir konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte MHK'nın açıklaması...

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.
Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."

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MHK, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini açıkladı
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