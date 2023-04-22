Penaltı canavarları

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı son raporunda dünyadaki penaltı atışlarının dağılımını inceledi ve çarpıcı sonuçlar elde etti. 1 Ocak 2020'den bu yana 75 ligdeki veriler dikkate alındığında; Süper Lig'de hakemler, her 214 dakikada bir düdüğü ağızlarına götürdü, ligimiz dünyada 11. oldu.Dünyada ilk 10 içerisinde ise 2 Türk takımı yer aldı. Fenerbahçe, kullandığı 43 penaltıyla 3'üncü sıraya kurulurken, Galatasaray kendini tam 40 kez beyaz noktada bularak 6'ncı oldu.