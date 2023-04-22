Penaltı canavarları

Son 3 sezonda dünyanın en çok penaltı kullanan 3. takımı olan F.Bahçe’yi (43), G.Saray (40) 6. sırada takip ediyor
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı son raporunda dünyadaki penaltı atışlarının dağılımını inceledi ve çarpıcı sonuçlar elde etti. 1 Ocak 2020'den bu yana 75 ligdeki veriler dikkate alındığında; Süper Lig'de hakemler, her 214 dakikada bir düdüğü ağızlarına götürdü, ligimiz dünyada 11. oldu. Takımlarımız penaltıların%82'sini gole çevirmeyibaşardı. Dünyada ilk 10 içerisinde ise 2 Türk takımı yer aldı. Fenerbahçe, kullandığı 43 penaltıyla 3'üncü sıraya kurulurken, Galatasaray kendini tam 40 kez beyaz noktada bularak 6'ncı oldu. Kosta Rika'danHerediano 45 atışıyla zirveyidomine ederken, Mısır kulübüZamalek (44) 2. sırayı aldı.