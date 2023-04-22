Timur’dan rahatsızım dosya hazırlatıyorum

Tüzemen: “F.Bahçe’nin 23 gün geçtikten sonra Timur’u şikâyet etmesine anlam veremedim. Fakat bu konu geçmişe dayanıyor. Bunu yazmıştım. Asıl duyduğum önemli nokta; Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç’un başkanlara ‘Erden Timur’dan rahatsızım. Onunla ilgili dosya hazırlatıyorum’ ifadesini kullanması.”
GÜNDEME DAİR! MURAT ÖZBOSTAN SORDU LEVENT TÜZEMEN YANITLADI
M.Ö: Bir yandan sahadakisonuçlar ile yarış devam ederken,Fenerbahçe ile Galatasarayarasındaki demeç, başvuru,mahkeme ve sosyal medyamesajları da adeta bir derbi gibisürüyor.. Fenerbahçe, ErdenTimur'u hem FIFA hem de savcılığaşikâyet etti. Ali Koç ileErden Timur arasında birmesele mi var? L.T: Ali Koç'un, Erden Timur'a tepkisi geçmişe dayanıyor. Geçmişte bir iddiada bulunmuştum.. G.Saray siyasetininiçinden birileriErden Timur ileilgili sayın başkanAli Koç'a bilgi veriyor. İçeriği de şöyleydi: "Erden Timur çok kırılgandır, üzerine giderseniz çabuk küser ve bırakıp gider." Ben bu sözleri o zaman, Dubai'de bulunan Erden Timur'a sormuş ve şu yanıtı almıştım: "Kulağıma bu yönde bazı şeyler geldi. Şahsımı yıpratmak adına bazıinsanların çalıştığını biliyorum."
Erden Timur'un gövdeli transferlere imza atması, G.Saray'ın şampiyonluğa giden kadroyu kurması kendisinin, taraftarın sevgilisi haline gelmesini sağladı. AyrıcaTimur'un zaman zaman yaptığıçıkışlar ve F.Bahçe'ye yöneliksözleri sayın Ali Koç'ta rahatsızlıkyarattı. Şimdi iki konuyaparmak basacağım… 1- Erden Timur, Candaş Tolga Işık'ın programında Zaniolo transferi ile ilgili belgeleri 28 Mart'ta açıkladı. F.Bahçe, birden bire bu konuyu gündeme getirip, Erden Timur'u etik dışı davrandığını ileri sürüp FIFA ve Savcılığa şikayet etti. İyi de jeton şimdi mi düştü? Röportajın üstünden 22gün geçmiş, F.Bahçe birden bire şikâyetçioluyor. Bu olsa olsa üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olur. Bana biri 28 Mart'ta böyle bir davranış sergilese hiç beklemem, ertesi gün hem açıklamamı gerekirse de başvurularımı yaparım.
KENDİSİ BENİM ARKADAŞIM DEĞİL 2- 29 Mart'taki son Kulüpler Birliğitoplantısında gündem,Hatay ve G.Antep kararının masayayatırılmasıydı. Kulüpler BirliğiBaşkanı olarak sayın Koç, birdenbire konuyu Erden Timur'a getirip"Kendisinden rahatsızım.Onunla ilgili bir dosya hazırlatıyorum"ifadelerini kullanıyor.Başkanlar şaşırıyor. Konununniye buraya geldiğini kimse anlamıyor.G.Saray'ı temsilen toplantıdabulunan 2. başkan Metin Öztürk,"Ali Bey, bunları buradakonuşmanın anlamı yok.Telefon ile görüşebilirsiniz,üstelik Erden Timur arkadaşınızdeğil mi?" yorumunu yapıyor.Ali Bey de, "Arkadaşım değil,kendisi ile burada tanıştım"diyor. Sayın başkan Koç'a soruyorum:"Timur Bey ile ilgili eleştirileriniziKulüpler Birliği'nde gündemegetirmek doğru mu? Kulüplerikucaklaması gereken sayın Koç'unbaşkanların gözü önünde, 'ErdenTimur ile ilgili dosya hazırlatıyorum'sözleri gözdağı vermek ve birsonraki adımı ise tehdit etmektir.Oradaki başkanlarda 'Bizim için demi dosya hazırlatıyor?' kuşkusunudoğurmaz mı? G.Saray-F.Bahçegerilimini tırmandırmanın kimene faydası var? Eğer Erden Timurile ilgili şikâyetleriniz varsa bunu yakendisi ile görüşerek çözersiniz yada yönetiminize konuyu getirerekyol haritası çizersiniz. 45 yıldır bumesleği yapıyorum, ilk defa yarıştabu kadar bel altı söylemlerin organizehale getirilmesini şaşkınlıklaizliyorum. G.Saray camiasına tavsiyem;uyanık olsunlar ve içlerindekiçatlak seslere de izin vermesinler.
F.BAHÇE YARIŞASIKI SIKI TUTUNDU M.Ö: Bir haftayı daha devirdik. Fenerbahçeson dakika kazanma geleneğinisürdürdü. Galatasaray farklı galibiyetleralıyor. 6 puanlık fark var. Okan Buruk ileJorge Jesus arasındakimücadelenasıl sonuçlanır? L.T: F.Bahçe, son dakikalarda kazanırken resmen uçurumun kenarından döndü. Jesus geldiği günden bu yana ilk kez, Başakşehir'e atılan ikinci golden sonra sahayı turlayarak sevindi. G.Saray, Alanya'dafarklı kazanırken oyun olarak öz güveniyüksek, kafaca rahatbir performans ortayakoydu. Okan hocanın baskı altında olmadığını gördük. Jesus'un ise kulübede sıkıntılı tavırlar sergilediğine tanık olduk. Okan hocanın en büyük avantajı, istikrarlı kadroyu sahaya sürmesi ve diğer oyuncuları da hazır tutması. Özellikle Rashica'nınattığı golden sonra Mata'ya gidipsarılması ilişkilerin ne kadardüzgün gittiğinin göstergesidir. G.Saraylı futbolcular, birbirlerine kenetlenmiş şekilde hareket ediyor.
F.BAHÇE ATEŞLENDİ
Fenerbahçe'de de son dakikada atılan iki golden sonra kulübenin bir sevinç yumağı olduğunu gözlemledik. Bu da Fenerbahçe'yi yarış için ateşleyen bir unsur.. İkihoca arasındaki fark; JorgeJesus profesyonel olarakgörev yapıyor, Okan Burukise kulübüne aidiyet duygusuyüksek biri olarak çalışmayadevam ediyor.
O ZAMAN ÜLKESİNE DÖNMELİ M.Ö: Jorge Jesus son olarak "Ligin sportif değeri yok"dedi. Bu ne demek? Siz bu sözden ne anlıyorsunuz? L.T: Ligin sportif değeri yoksa F.Bahçe neden yarışıyor? O zaman Jesus ülkesine dönsün, orada bir kulüp bulsun, hayat-ı nı devam ettirsin. TFF'nin Jesus'un bu sözlerine rağmen sessiz kalmasını anlamsız buluyorum. Jesus resmen Türkfutbolunun marka değerine zarar veren söylemlerdebulunuyor ama cebine milyonlarcaEuro'yu indirmeye devam ediyor
TFF NİYE SESSİZ! M.Ö: Son zamanlarda ligeve futbola dair çok açıklamayapılıyor. Sizce Türkiye FutbolFederasyonu'nun "Artık yeter. Bu gemidehepimiz varız. Markaya bu kadar zararvermeyin" demesi gerekmiyor mu? L.T: Sayın Lale Orta'nın MHK Başkanlığına gelmesinden sonra hakem dünyasında hatalar birbiri ile yarışıyor. Göz göre göre hatalarıyla skora etki edenhakemler, ceza almadıkları gibi bir başka maça atanaraködüllendiriliyor. TFF, yaşanan hakem kaosuna maalesef müdahale etmiyor ve açıklama bile yapmıyor! Şu anda Türk futbolunun marka değerine en çok hakemler zarar veriyor.
ÇOK ACELE EDİYORLAR! M.Ö: Trabzonspor TeknikDirektörü Bjelica ilk maçındaüzüldü. Erken mi davrandı maçaçıkmakla.. Hırvat teknik adam,bordo-mavili takıma nasıl birreçete yazmalı.. Kalan maçlardaTrabzon iyi sonuçlar alabilir mi? L.T: Trabzonspor yönetimi çok çabuk hareket ederek Bjelica'yı göreve getirdi. Oysa İhsan Derelioğlu hoca Beşiktaş maçında kadro seçiminde, taktiksel olarak ve oyuncu değişikliklerinde çok iyiydi. Yönetim, İhsan hoca ile yola devam ederek daha doğru hareket ederdi. Kaybedilmiş bir şey yok. Bjelica tribüne çıksın, kalan maçları izlemeye devam etsin, Trabzonspor'u İhsan hoca yönetsin! Sezon sonunda alınacak ve gönderilecek isimlerle ilgili Hırvat teknik adamın raporu alınsın.
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ M.Ö: Türkiye, futbol dışındabüyük başarılara imza atıyor.Feyzullah Aktürk, Taha Akgül,Yasemin Adar, Adem Asil altın madalyaaldı. Fenerbahçe Kadın BasketbolTakımı Avrupa şampiyonu oldu.Eczacıbaşı ve VakıfBank, Milano'dafinal maçına çıkacaklar... Sporumuzaltın bir çağ yaşıyor mu? L.T: Biz futbola kafayı taktığımız için diğer branşlardaki muhteşem zaferleri ıskalıyoruz. SABAH Spor Servisi bu başarılarımanşetlere taşıyarak yiğidin hakkınıyiğide veriyor. Altın madalya kazandıran tüm sporcularımızı alkışlıyorum. Avrupa şampiyonu olan F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek Eczacıbaşı-VakıfBank kadın voleybolcularını da 'kadınların zaferine' damga vurduklarından dolayı kutluyorum.