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Giriş Tarihi: 22.4.2023

Timur’dan rahatsızım dosya hazırlatıyorum

Timur’dan rahatsızım dosya hazırlatıyorum

Tüzemen: “F.Bahçe’nin 23 gün geçtikten sonra Timur’u şikâyet etmesine anlam veremedim. Fakat bu konu geçmişe dayanıyor. Bunu yazmıştım. Asıl duyduğum önemli nokta; Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç’un başkanlara ‘Erden Timur’dan rahatsızım. Onunla ilgili dosya hazırlatıyorum’ ifadesini kullanması.”

GÜNDEME DAİR! MURAT ÖZBOSTAN SORDU LEVENT TÜZEMEN YANITLADI

M.Ö: Bir yandan sahadaki sonuçlar ile yarış devam ederken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki demeç, başvuru, mahkeme ve sosyal medya mesajları da adeta bir derbi gibi sürüyor.. Fenerbahçe, Erden Timur'u hem FIFA hem de savcılığa şikâyet etti. Ali Koç ile Erden Timur arasında bir mesele mi var?
L.T: Ali Koç'un, Erden Timur'a tepkisi geçmişe dayanıyor. Geçmişte bir iddiada bulunmuştum.. G.Saray siyasetinin içinden birileri Erden Timur ile ilgili sayın başkan Ali Koç'a bilgi veriyor. İçeriği de şöyleydi: "Erden Timur çok kırılgandır, üzerine giderseniz çabuk küser ve bırakıp gider." Ben bu sözleri o zaman, Dubai'de bulunan Erden Timur'a sormuş ve şu yanıtı almıştım: "Kulağıma bu yönde bazı şeyler geldi. Şahsımı yıpratmak adına bazı insanların çalıştığını biliyorum."
Erden Timur'un gövdeli transferlere imza atması, G.Saray'ın şampiyonluğa giden kadroyu kurması kendisinin, taraftarın sevgilisi haline gelmesini sağladı. Ayrıca Timur'un zaman zaman yaptığı çıkışlar ve F.Bahçe'ye yönelik sözleri sayın Ali Koç'ta rahatsızlık yarattı. Şimdi iki konuya parmak basacağım…
1- Erden Timur, Candaş Tolga Işık'ın programında Zaniolo transferi ile ilgili belgeleri 28 Mart'ta açıkladı. F.Bahçe, birden bire bu konuyu gündeme getirip, Erden Timur'u etik dışı davrandığını ileri sürüp FIFA ve Savcılığa şikayet etti. İyi de jeton şimdi mi düştü? Röportajın üstünden 22 gün geçmiş, F.Bahçe birden bire şikâyetçi oluyor. Bu olsa olsa üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olur. Bana biri 28 Mart'ta böyle bir davranış sergilese hiç beklemem, ertesi gün hem açıklamamı gerekirse de başvurularımı yaparım.



KENDİSİ BENİM ARKADAŞIM DEĞİL
2- 29 Mart'taki son Kulüpler Birliği toplantısında gündem, Hatay ve G.Antep kararının masaya yatırılmasıydı. Kulüpler Birliği Başkanı olarak sayın Koç, birden bire konuyu Erden Timur'a getirip "Kendisinden rahatsızım. Onunla ilgili bir dosya hazırlatıyorum" ifadelerini kullanıyor. Başkanlar şaşırıyor. Konunun niye buraya geldiğini kimse anlamıyor. G.Saray'ı temsilen toplantıda bulunan 2. başkan Metin Öztürk, "Ali Bey, bunları burada konuşmanın anlamı yok. Telefon ile görüşebilirsiniz, üstelik Erden Timur arkadaşınız değil mi?" yorumunu yapıyor. Ali Bey de, "Arkadaşım değil, kendisi ile burada tanıştım" diyor. Sayın başkan Koç'a soruyorum: "Timur Bey ile ilgili eleştirilerinizi Kulüpler Birliği'nde gündeme getirmek doğru mu? Kulüpleri kucaklaması gereken sayın Koç'un başkanların gözü önünde, 'Erden Timur ile ilgili dosya hazırlatıyorum' sözleri gözdağı vermek ve bir sonraki adımı ise tehdit etmektir. Oradaki başkanlarda 'Bizim için de mi dosya hazırlatıyor?' kuşkusunu doğurmaz mı? G.Saray-F.Bahçe gerilimini tırmandırmanın kime ne faydası var? Eğer Erden Timur ile ilgili şikâyetleriniz varsa bunu ya kendisi ile görüşerek çözersiniz ya da yönetiminize konuyu getirerek yol haritası çizersiniz. 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, ilk defa yarışta bu kadar bel altı söylemlerin organize hale getirilmesini şaşkınlıkla izliyorum. G.Saray camiasına tavsiyem; uyanık olsunlar ve içlerindeki çatlak seslere de izin vermesinler.

F.BAHÇE YARIŞA SIKI SIKI TUTUNDU
M.Ö: Bir haftayı daha devirdik. Fenerbahçe son dakika kazanma geleneğini sürdürdü. Galatasaray farklı galibiyetler alıyor. 6 puanlık fark var. Okan Buruk ile Jorge Jesus arasındaki mücadele nasıl sonuçlanır?
L.T: F.Bahçe, son dakikalarda kazanırken resmen uçurumun kenarından döndü. Jesus geldiği günden bu yana ilk kez, Başakşehir'e atılan ikinci golden sonra sahayı turlayarak sevindi. G.Saray, Alanya'da farklı kazanırken oyun olarak öz güveni yüksek, kafaca rahat bir performans ortaya koydu. Okan hocanın baskı altında olmadığını gördük. Jesus'un ise kulübede sıkıntılı tavırlar sergilediğine tanık olduk. Okan hocanın en büyük avantajı, istikrarlı kadroyu sahaya sürmesi ve diğer oyuncuları da hazır tutması. Özellikle Rashica'nın attığı golden sonra Mata'ya gidip sarılması ilişkilerin ne kadar düzgün gittiğinin göstergesidir. G.Saraylı futbolcular, birbirlerine kenetlenmiş şekilde hareket ediyor.



F.BAHÇE ATEŞLENDİ
Fenerbahçe'de de son dakikada atılan iki golden sonra kulübenin bir sevinç yumağı olduğunu gözlemledik. Bu da Fenerbahçe'yi yarış için ateşleyen bir unsur.. İki hoca arasındaki fark; Jorge Jesus profesyonel olarak görev yapıyor, Okan Buruk ise kulübüne aidiyet duygusu yüksek biri olarak çalışmaya devam ediyor.

O ZAMAN ÜLKESİNE DÖNMELİ
M.Ö: Jorge Jesus son olarak "Ligin sportif değeri yok" dedi. Bu ne demek? Siz bu sözden ne anlıyorsunuz?
L.T: Ligin sportif değeri yoksa F.Bahçe neden yarışıyor? O zaman Jesus ülkesine dönsün, orada bir kulüp bulsun, hayat-ı nı devam ettirsin. TFF'nin Jesus'un bu sözlerine rağmen sessiz kalmasını anlamsız buluyorum. Jesus resmen Türk futbolunun marka değerine zarar veren söylemlerde bulunuyor ama cebine milyonlarca Euro'yu indirmeye devam ediyor

TFF NİYE SESSİZ!
M.Ö: Son zamanlarda lige ve futbola dair çok açıklama yapılıyor. Sizce Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Artık yeter. Bu gemide hepimiz varız. Markaya bu kadar zarar vermeyin" demesi gerekmiyor mu?
L.T: Sayın Lale Orta'nın MHK Başkanlığına gelmesinden sonra hakem dünyasında hatalar birbiri ile yarışıyor. Göz göre göre hatalarıyla skora etki eden hakemler, ceza almadıkları gibi bir başka maça atanarak ödüllendiriliyor. TFF, yaşanan hakem kaosuna maalesef müdahale etmiyor ve açıklama bile yapmıyor! Şu anda Türk futbolunun marka değerine en çok hakemler zarar veriyor.

ÇOK ACELE EDİYORLAR!
M.Ö: Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica ilk maçında üzüldü. Erken mi davrandı maça çıkmakla.. Hırvat teknik adam, bordo-mavili takıma nasıl bir reçete yazmalı.. Kalan maçlarda Trabzon iyi sonuçlar alabilir mi?
L.T: Trabzonspor yönetimi çok çabuk hareket ederek Bjelica'yı göreve getirdi. Oysa İhsan Derelioğlu hoca Beşiktaş maçında kadro seçiminde, taktiksel olarak ve oyuncu değişikliklerinde çok iyiydi. Yönetim, İhsan hoca ile yola devam ederek daha doğru hareket ederdi. Kaybedilmiş bir şey yok. Bjelica tribüne çıksın, kalan maçları izlemeye devam etsin, Trabzonspor'u İhsan hoca yönetsin! Sezon sonunda alınacak ve gönderilecek isimlerle ilgili Hırvat teknik adamın raporu alınsın.

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ
M.Ö: Türkiye, futbol dışında büyük başarılara imza atıyor. Feyzullah Aktürk, Taha Akgül, Yasemin Adar, Adem Asil altın madalya aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ve VakıfBank, Milano'da final maçına çıkacaklar... Sporumuz altın bir çağ yaşıyor mu?
L.T: Biz futbola kafayı taktığımız için diğer branşlardaki muhteşem zaferleri ıskalıyoruz. SABAH Spor Servisi bu başarıları manşetlere taşıyarak yiğidin hakkını yiğide veriyor. Altın madalya kazandıran tüm sporcularımızı alkışlıyorum. Avrupa şampiyonu olan F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek Eczacıbaşı-VakıfBank kadın voleybolcularını da 'kadınların zaferine' damga vurduklarından dolayı kutluyorum.

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Timur’dan rahatsızım dosya hazırlatıyorum
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