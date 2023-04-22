Timur’dan rahatsızım dosya hazırlatıyorum

Ali Koç'un, Erden Timur'a tepkisi geçmişe dayanıyor. Geçmişte bir iddiada bulunmuştum..İçeriği de şöyleydi: "Erden Timur çok kırılgandır, üzerine giderseniz çabuk küser ve bırakıp gider." Ben bu sözleri o zaman, Dubai'de bulunan Erden Timur'a sormuş ve şu yanıtı almıştım: "Kulağıma bu yönde bazı şeyler geldi.Erden Timur'un gövdeli transferlere imza atması, G.Saray'ın şampiyonluğa giden kadroyu kurması kendisinin, taraftarın sevgilisi haline gelmesini sağladı.Erden Timur, Candaş Tolga Işık'ın programında Zaniolo transferi ile ilgili belgeleri 28 Mart'ta açıkladı. F.Bahçe, birden bire bu konuyu gündeme getirip, Erden Timur'u etik dışı davrandığını ileri sürüp FIFA ve Savcılığa şikayet etti. İyi de jeton şimdi mi düştü?Bu olsa olsa üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olur. Bana biri 28 Mart'ta böyle bir davranış sergilese hiç beklemem, ertesi gün hem açıklamamı gerekirse de başvurularımı yaparım.29 Mart'taki son Kulüpler Birliğitoplantısında gündem,Hatay ve G.Antep kararının masayayatırılmasıydı. Kulüpler BirliğiBaşkanı olarak sayın Koç, birdenbire konuyu Erden Timur'a getiripifadelerini kullanıyor.Başkanlar şaşırıyor. Konununniye buraya geldiğini kimse anlamıyor.G.Saray'ı temsilen toplantıdabulunan 2. başkan Metin Öztürk,yorumunu yapıyor.Ali Bey de,diyor. Sayın başkan Koç'a soruyorum:"Timur Bey ile ilgili eleştirileriniziKulüpler Birliği'nde gündemegetirmek doğru mu? Kulüplerikucaklaması gereken sayın Koç'unbaşkanların gözü önünde, 'ErdenTimur ile ilgili dosya hazırlatıyorum'sözleri gözdağı vermek ve birsonraki adımı ise tehdit etmektir.Oradaki başkanlarda 'Bizim için demi dosya hazırlatıyor?' kuşkusunudoğurmaz mı? G.Saray-F.Bahçegerilimini tırmandırmanın kimene faydası var? Eğer Erden Timurile ilgili şikâyetleriniz varsa bunu yakendisi ile görüşerek çözersiniz yada yönetiminize konuyu getirerekyol haritası çizersiniz. 45 yıldır bumesleği yapıyorum, ilk defa yarıştabu kadar bel altı söylemlerin organizehale getirilmesini şaşkınlıklaizliyorum. G.Saray camiasına tavsiyem;uyanık olsunlar ve içlerindekiçatlak seslere de izin vermesinler.F.Bahçe, son dakikalarda kazanırken resmen uçurumun kenarından döndü. Jesus geldiği günden bu yana ilk kez, Başakşehir'e atılan ikinci golden sonra sahayı turlayarak sevindi.Okan hocanın baskı altında olmadığını gördük. Jesus'un ise kulübede sıkıntılı tavırlar sergilediğine tanık olduk. Okan hocanın en büyük avantajı, istikrarlı kadroyu sahaya sürmesi ve diğer oyuncuları da hazır tutması.G.Saraylı futbolcular, birbirlerine kenetlenmiş şekilde hareket ediyor.Fenerbahçe'de de son dakikada atılan iki golden sonra kulübenin bir sevinç yumağı olduğunu gözlemledik. Bu da Fenerbahçe'yi yarış için ateşleyen bir unsur..Ligin sportif değeri yoksa F.Bahçe neden yarışıyor? O zaman Jesus ülkesine dönsün, orada bir kulüp bulsun, hayat-ı nı devam ettirsin. TFF'nin Jesus'un bu sözlerine rağmen sessiz kalmasını anlamsız buluyorum.Sayın Lale Orta'nın MHK Başkanlığına gelmesinden sonra hakem dünyasında hatalar birbiri ile yarışıyor.TFF, yaşanan hakem kaosuna maalesef müdahale etmiyor ve açıklama bile yapmıyor! Şu anda Türk futbolunun marka değerine en çok hakemler zarar veriyor.Trabzonspor yönetimi çok çabuk hareket ederek Bjelica'yı göreve getirdi. Oysa İhsan Derelioğlu hoca Beşiktaş maçında kadro seçiminde, taktiksel olarak ve oyuncu değişikliklerinde çok iyiydi. Yönetim, İhsan hoca ile yola devam ederek daha doğru hareket ederdi. Kaybedilmiş bir şey yok. Bjelica tribüne çıksın, kalan maçları izlemeye devam etsin, Trabzonspor'u İhsan hoca yönetsin! Sezon sonunda alınacak ve gönderilecek isimlerle ilgili Hırvat teknik adamın raporu alınsın.Biz futbola kafayı taktığımız için diğer branşlardaki muhteşem zaferleri ıskalıyoruz.Altın madalya kazandıran tüm sporcularımızı alkışlıyorum. Avrupa şampiyonu olan F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek Eczacıbaşı-VakıfBank kadın voleybolcularını dadamga vurduklarından dolayı kutluyorum.