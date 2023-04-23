Adana Demirspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor (CANLI)

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Montella yönetiminde Avrupa kupaları biletini kovalayan Mavi Şimşekler, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Çağdaş Atanlı Kayserispor ise 6-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ve hemen ardından golsüz sona eren Kasımpaşa maçını unutturmak adına mutlaka kazanmak istiyor. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam