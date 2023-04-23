Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:20

Adana Demirspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor (CANLI)

Adana Demirspor evinde Kayserispor’u konuk ediyor CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Adana Demirspor ligde 54 puanla 4, Kayserispor ise 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Adana Demirspor-Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor - Kayserispor maçı oynanıyor. Montella yönetiminde Avrupa kupaları biletini kovalayan Mavi Şimşekler, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Çağdaş Atanlı Kayserispor ise 6-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ve hemen ardından golsüz sona eren Kasımpaşa maçını unutturmak adına mutlaka kazanmak istiyor. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Ndiaye
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
Son dakika: Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA