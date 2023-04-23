Aslantepe’de üçüncü bayram!

Galatasaray, Karagümrük engelini de aşarak 23. kupa için dev bir adım peşinde. Ramazan Bayramı ile birlikte aynı zamanda 23 Nisan'da sahaya çıkacak olan Galatasaray, 3 puanla taraftarına yeni bir sevinç yaşatmak istiyor
Lider G.Saray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadelede sarıkırmızılılarınhedefi, taraftarına üçüncü sevinciyaşatmak. Gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor.
İCARDİ YERİNE ZANİOLO SAHADA
Barış Alper'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyor. Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Arjantinli forvet, Beşiktaş derbisi düşünülerek 90 dakika riske edilmeyecek. İcardi'nin yerine Nicolo Zaniolo denendi ve Karagümrük karşısında ileri uçta İtalyan yıldızın olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk,son 3 maçını kazanantakımda başka değişikliğegitmeyecek.
İÇ SAHADA 10'DA 10
Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.
BAŞKANDAN ZİYARET
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya'da yaptığı son idmanın ardından kampa girdi. Galatasaray Başkanı DursunÖzbek ve yönetim kuruluüyeleri de antrenmanı ziyaretedip futbolcularla ve teknik heyetle bayramlaştı.
YENİ SEZON FORMALARI GELİYOR
Burak Elmas döneminde siparişi verilen 200 bin adet 2022-23 sezonu formaları haftalar öncesinde tükendi ve GS Store mağazalarında forma kalmadı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, daha önce ağustos ayında satışını planladıkları yeni sezon formaları, haziran ayının ilk haftasına yetiştirme kararı aldı. Nike tarafından yurt dışında hazırlanan 2023-24 sezonu formaları, bu sezon sonunda GS Store mağazalarında yerini alacak. Parçalının yanındadüz kırmızı ve düz beyaz formalar olacak.