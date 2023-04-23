Aslantepe’de üçüncü bayram!

Lider G.Saray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadeledeGelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor.Barış Alper'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyor. Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Arjantinli forvet, Beşiktaş derbisi düşünülerek 90 dakika riske edilmeyecek. İcardi'nin yerine Nicolo Zaniolo denendi ve Karagümrük karşısında ileri uçta İtalyan yıldızın olması bekleniyor.Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya'da yaptığı son idmanın ardından kampa girdi.futbolcularla ve teknik heyetle bayramlaştı.Burak Elmas döneminde siparişi verilen 200 bin adet 2022-23 sezonu formaları haftalar öncesinde tükendi ve GS Store mağazalarında forma kalmadı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, daha önce ağustos ayında satışını planladıkları yeni sezon formaları, haziran ayının ilk haftasına yetiştirme kararı aldı. Nike tarafından yurt dışında hazırlanan 2023-24 sezonu formaları, bu sezon sonunda GS Store mağazalarında yerini alacak.