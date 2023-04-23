Beşiktaş’ta Redmond kendini aştı!

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Redmond, başarılı performansının sırrını "Lige ve Türkiye'ye alıştıkça daha iyi oynuyorum. Hocamın benden istediği her şeyi yapmak istiyorum" diye açıkladı.

İngiliz kanat, şöyle devam etti:

"Sezon sürerken bir karar vermiş değilim. Ligi bitirebildiğimiz kadar en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Kalıp kalmayacağıma sezon sonunda karar vereceğim. Derbide rakibimizle aramızda puan savaşı yaşanacak. Umarım bu

maçta da daha fazlasını yapabilirim."