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Giriş Tarihi: 23.4.2023 10:53 Son Güncelleme: 23.4.2023 11:11

Beşiktaş'ta Redmond kendini aştı!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Redmond kendini aştı!

Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, son 5 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. İngiliz kanat oyuncusu, maç sonrası Siyah-Beyazlılar'da kalıp kalmayacağı şeklindeki soruya da cevap verdi.

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor. Ümraniyespor ağlarını sarsarak son 5 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan İngiliz sağ kanat oyuncusu, toplam skor katkısını 12'ye (6 gol-6 asist) çıkardı. 29 yaşındaki futbolcu, böylelikle 2019-20'de Southampton'dayken 11 gollük (5 gol-6 asist) verimliliğini sezon bitmeden geride bıraktı.

Oyuncunun yükselen form grafiğinden memnun olan siyah-beyazlılar, son 10 golün 7'sine katkı sağlayan tecrübeli futbolcunun sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Tarafların önümüzdeki haftalarda masaya oturup anlaşma zemini araması bekleniyor.

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"
Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Redmond, başarılı performansının sırrını "Lige ve Türkiye'ye alıştıkça daha iyi oynuyorum. Hocamın benden istediği her şeyi yapmak istiyorum" diye açıkladı.

İngiliz kanat, şöyle devam etti:

"Sezon sürerken bir karar vermiş değilim. Ligi bitirebildiğimiz kadar en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Kalıp kalmayacağıma sezon sonunda karar vereceğim. Derbide rakibimizle aramızda puan savaşı yaşanacak. Umarım bu
maçta da daha fazlasını yapabilirim."

ABOUBAKAR'DAN 7 HAFTADA 7 GOL
Bu arada Ümraniyespor maçında orta sahaya yakın bölgede Salih'in rakibinden kaptığı topu alan Vincent Aboubakar, rakip ceza alanına kadar rakiplerini çalımlayarak geldi ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Beşiktaş'taki ilk 4 maçında sıfır çeken Kamerunlu yıldız, sonraki 7 mücadelede ise 7 kez ağları sarstı. Aboubakar bu seride sadece geçen hafta 0-0 biten Trabzonspor maçını boş geçti.

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Beşiktaş'ta Redmond kendini aştı!
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