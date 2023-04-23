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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Derbiye tam gaz!

Derbiye tam gaz!

Ümraniye deplasmanından kayıpsız dönen Beşiktaş, evinde Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesi moral buldu. Sondan 2. sırada yer alan ve yeni hocası Mustafa Er ile ilk sınavına çıkan ev sahibi, karşısında gol perdesini son haftaların formda ismi Nathan Redmond açtı. Vincent Aboubakar galibiyeti perçinleyen isim oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

REDMOND KENDİNİ AŞTI
Nathan Redmond, Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor. Ümraniyespor ağlarını sarsarak son 5 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan İngiliz sağ kanat oyuncusu, toplam skor katkısını 12'ye (6 gol-6 asist) çıkardı. 29 yaşındaki futbolcu, böylelikle 2019-20'de Southampton'dayken 11 gollük (5 gol-6 asist) verimliliğini sezon bitmeden geride bıraktı. Oyuncunun yükselen form grafiğinden memnun olan siyah-beyazlılar, son 10 golün 7'sine katkı sağlayan tecrübeli futbolcunun sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Tarafların önümüzdeki haftalarda masaya oturup anlaşma zemini araması bekleniyor.

'DAHA KARAR VERMEDİM'
Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Redmond, başarılı performansının sırrını "Lige ve Türkiye'ye alıştıkça daha iyi oynuyorum. Hocamın benden istediği her şeyi yapmak istiyorum" diye açıkladı. İngiliz kanat, şöyle devam etti: "Sezon sürerken bir karar vermiş değilim. Ligi bitirebildiğimiz kadar en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Kalıp kalmayacağıma sezon sonunda karar vereceğim. Derbide rakibimizle aramızda puan savaşı yaşanacak. Umarım bu maçta da daha fazlasını yapabilirim."

ABOUBAKAR '7' BİTİRDİ
Orta sahaya yakın bölgede Salih'in rakibinden kaptığı topu alan Vincent Aboubakar, rakip ceza alanına kadar rakiplerini çalımlayarak geldi ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Beşiktaş'taki ilk 4 maçında sıfır çeken Kamerunlu yıldız, sonraki 7 mücadelede ise 7 kez ağları sarstı. Aboubakar bu seride sadece geçen hafta 0-0 biten Trabzonspor maçını boş geçti.

2
Ümraniye karşısında rakibin 2 şutuna da gol izni vermeyen Mert Günok, bu sezon 7 kez kalesini gole kapattı.

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