Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fernando Muslera 450. maçına çıktı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 19:19

Fernando Muslera 450. maçına çıktı

İHA
Fernando Muslera 450. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, bu mücadele sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera için ayrı bir öneme sahip oldu. Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray ile 450. maçına çıktı.

36 yaşındaki kaleci 19 Temmuz 2011 tarihinde transfer olduğu sarı-kırmızılılarda birçok başarıya imza attı. Muslera, Galatasaray ile geçirdiği 12 sezonda 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
HDP'li Tiryaki'den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir, burada tartışılacak bir şey yok...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Fernando Muslera 450. maçına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA