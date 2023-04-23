Fernando Muslera 450. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, bu mücadele sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera için ayrı bir öneme sahip oldu. Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray ile 450. maçına çıktı.

36 yaşındaki kaleci 19 Temmuz 2011 tarihinde transfer olduğu sarı-kırmızılılarda birçok başarıya imza attı. Muslera, Galatasaray ile geçirdiği 12 sezonda 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.

