Lider Galatasaray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadelede sarıkırmızılıların hedefi, taraftarına üçüncü sevinci yaşatmak. Gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor.
ICARDİ YERİNE ZANIOLO SAHADA
Barış Alper'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyor. Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Arjantinli forvet, Beşiktaş derbisi düşünülerek 90 dakika riske edilmeyecek. İcardi'nin yerine Nicolo Zaniolo denendi ve Karagümrük karşısında ileri uçta İtalyan yıldızın olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, son 3 maçını kazanan takımda başka değişikliğe gitmeyecek.
İÇ SAHADA 10'DA 10
Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.
GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze, Ljajic, Borini, Diagne