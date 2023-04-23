İÇ SAHADA 10'DA 10

Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.