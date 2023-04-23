Galatasaray kaybedecek!

F.Bahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, sezon sonu çifte kupa kaldıracaklarını söyledi: "Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı alırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz. Biz çok güçlü bir takımız."
F.Bahçe'de gösterdiği performans sonrası Jorge Jesus'un gözüne giren ve ilk 11'e monte edilen Arda Güler, dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğainandığını söyleyen 18 yaşındaki on numara, "Maç maç bakıp, her ikikulvarda da elimizdengeleniyapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz" dedi.
SON DAKİKAYA ALIŞMAYALIM
Son dakika attıkları gollerle gelen galibiyetlere de değinen Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu goller biziçok mutlu ediyor ama alışmamamızgerekiyor ki taraftarlarımızrahat rahatmaç izlesinler, biz de rahatrahat oynayalım. Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor."
OYNADIKÇA GOLLERİ ATACAĞIM
"Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklüktenitibaren Alex'i çok fazla izledim.Mesut ağabeyi çokizlemiştim. Şimdi Odegaardve De Bruyne'yi çokizliyorum. Çok üst seviye oyuncular."
'SORULARIMIZI CEVAPLAYIN'
Merkez Hakem Kurulu'nun kararına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertliler, "Net bir yaklaşım olmamasının, ligimizedair halihazırda taşınan,üst üste örneklerle güçlenen ve'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşensoru işaretlerini daha dakuvvetli hale getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. F.Bahçe, MHK'ye şu soruları yöneltti:
Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlarlehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?
VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?
Fenerbahçe olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarındabırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.