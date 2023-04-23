Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray kaybedecek!
Giriş Tarihi: 23.4.2023

Galatasaray kaybedecek!

ÇAĞDAŞ HALICI
Galatasaray kaybedecek!

F.Bahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, sezon sonu çifte kupa kaldıracaklarını söyledi: "Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı alırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz. Biz çok güçlü bir takımız."

F.Bahçe'de gösterdiği performans sonrası Jorge Jesus'un gözüne giren ve ilk 11'e monte edilen Arda Güler, dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa inandığını söyleyen 18 yaşındaki on numara, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz" dedi.

SON DAKİKAYA ALIŞMAYALIM
Son dakika attıkları gollerle gelen galibiyetlere de değinen Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu goller bizi çok mutlu ediyor ama alışmamamız gerekiyor ki taraftarlarımız rahat rahat maç izlesinler, biz de rahat rahat oynayalım. Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor."

OYNADIKÇA GOLLERİ ATACAĞIM
"Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklükten itibaren Alex'i çok fazla izledim. Mesut ağabeyi çok izlemiştim. Şimdi Odegaard ve De Bruyne'yi çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular."

'SORULARIMIZI CEVAPLAYIN'
Merkez Hakem Kurulu'nun kararına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertliler, "Net bir yaklaşım olmamasının, ligimize dair halihazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve 'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. F.Bahçe, MHK'ye şu soruları yöneltti:
Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?
VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?
Fenerbahçe olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kaybedecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA