Galatasaray kaybedecek!

F.Bahçe'de gösterdiği performans sonrası Jorge Jesus'un gözüne giren ve ilk 11'e monte edilen Arda Güler, dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.18 yaşındaki on numara, "Maç maç bakıp,İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz" dedi.Son dakika attıkları gollerle gelen galibiyetlere de değinen Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor.""Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum.Çok üst seviye oyuncular."Merkez Hakem Kurulu'nun kararına Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertliler, "Net bir yaklaşım olmamasının,ifadelerini kullandı. F.Bahçe, MHK'ye şu soruları yöneltti:Bahsi geçen hakemler hangi maçlara,fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir,örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?Fenerbahçe olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamadatalep ediyoruz.