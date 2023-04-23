Göztepe ile Altay puanları paylaştı!

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Ligin ilk devresinde yarıda kalan Göztepe derbisinin ardından 6 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Altay'da taraftarlar takımlarına destek verdi.

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren Erdoğan'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten üstten dışarı çıktı.45+1. dakikada Marco Paixao'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah'ın şutunda Arda gole izin vermedi.60. dakikada Altay savunmasından seken topa Romal Palmer'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Marco Paixao, kaleyi görür görmez şutunu çekti ve top yandan dışarı çıktı.74. dakikada Ceyhun'un savunma arkasına attığı topla buluşan Eren kaleci Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi doğrudan penaltı noktasını gösterdi.76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Marco Paixao'nun şutunda top ağlara gitti. 1-090+1. dakikada Uğur Kaan'ın ortasında Atınç kafa vuruşunu yaptı ve top direkten döndü.90+4. dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe atışında Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1Alsancak Mustafa DenizliMete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hasan Hüseyin Tetik xxEren Karataş xx, Mohammad Naderi xx (Efe Sarıkaya dk. 81 ?), Eric Björkander xx (İbrahim Öztürk dk. 81 ?), Kutay Yokuşlu xx, Salih Sarıkaya xx, Ceyhun Gülselam xx, Arda Gezer xx, Tolga Ünlü xx, Deniz Kadah xx (Onur Efe dk. 88 ?), Eren Erdoğan xxx (Mehmet Gündüz dk. 90+5 ?), Marco Paixao xxMustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Özgür Özkaya, Enes Yetkin, Murat UluçTuna ÜzümcüArda Özçimen x, Emir Ortakaya x (Yunus Emre Gedik dk. 82 ?), İsmail Köybaşı xx, Dino Arslanagic x, Tarık Çamdal x (Uğur Kaan Yıldız dk. 70 x), Atınç Nukan xx, Yalçın Kayan xx, Romal Palmer xx, Aliou Traore xx (Michee Ngalina dk. 70 x), Obinna Mamah x (Yasin Öztekin dk. 88 ?), Marko Kvasina xxEkrem Kılıçarslan, Marko Mihojevic, Tuğbey Akgün, Hikmet Ciftci, Bayere Junior Loue, Ali AkmanEkrem DağMarco Paixao (dk. 76 pen.) (Altay), Atınç Nukan (dk. 90+4) (Göztepe)Marko Kvasina, Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ceyhun Gülselam, Onur Efe, Efe Sarıkaya (Altay)