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Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:29

Lincoln Henrique'nin eşinden 23 Nisan paylaşımı! "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedim"

Lincoln Henrique’nin eşinden 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımın Atatürk’ü tanıyarak büyümesini istedim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı yaptı. Çift, "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedik" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı yaptı.

Boğaz gezisinde çekilmiş aile fotoğrafı paylaşan Lincoln Henrique'nin eşi ve çocuklarının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler vardı.

Çift sosyal medyada yaptığı paylaşımda çocuklarının Atatürk'ü tanımaları gerektiğini söyledi.

Lincoln Henrique ve Adriana Müller çifti paylaşımında, "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedim. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün için, bu güzel ülkenin kurucusuna teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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Lincoln Henrique'nin eşinden 23 Nisan paylaşımı! "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedim"
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