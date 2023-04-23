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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Nereden nereye!

ÇAĞDAŞ HALICI
Nereden nereye!

Fırtına bu sezon kaleden hücum hattına kadar her bölgede sorun yaşıyor. Umut Bozok, Gomez ve Trezeguet üçlüsü bu sezon toplamda 15 gol, 7 asist kaydedebilirken şampiyonluk sezonunda Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny ise 30 gol, 16 asistlik katkı sağladı

Son şampiyon Trabzonspor'da geçtiğimiz yıldan eser yok. 2021-22 sezonunda ligin 29. haftasına kadar topladığı 70 puan ile koşar adım şampiyonluğa giden Karadeniz ekibi, bu sezon 45 puanda kaldı. Yeni transferler Umut Bozok 20 maçta 3 gol, Maxi Gomez 22 karşılaşmada 5 gol, 4 asist, Trezeguet ise 23 müsabakada 7 gol, 3 asist üretti. Fırtına'nın hücum hattı toplamda 15 gol, 7 asist gerçekleştirip büyük hayal kırıklığı yaşattı. Trabzonspor, bu süreçte 46 gol atıp 42 gol yedi. Geçtiğimiz sezon ise ilk 29 haftada Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nijeryalı Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı. Bu üç silahşor toplamda 30 gol, 16 asiste imza attı. Takım ise ilk 29 maçta 56 gol atıp ağlarında 23 gol gördü.

UĞURCAN DA KAYBOLDU!
Milli kaleci Uğurcan Çakır ise şampiyon olunan sezon 28 karşılaşmada ağlarında 23 gol gördü. Bu sezon 26 müsabakada filelerinde 42 gole engel olamadı.

YUSUF YAZICI GERİ DÖNECEK
Trabzonspor'un sezon başında kiraladığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, hayâl kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, 2019-20'de 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Bu sezon yeniden yuvaya dönen Yusuf, Süper Lig'de 13 maçta görev aldı. Bu maçların 7'sinde 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Son oynanan Sivasspor maçında takımı 10 kişi kaldıktan sonra taktik gereği oyundan alınan Yusuf, sezonun bitmesini adeta iple çekiyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Fransa'ya geri dönecek.

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