Nereden nereye!

Son şampiyon Trabzonspor'da geçtiğimiz yıldan eser yok. 2021-22 sezonunda ligin 29. haftasına kadar topladığı 70 puan ile koşar adım şampiyonluğa giden Karadeniz ekibi, bu sezon 45 puanda kaldı.Fırtına'nın hücum hattı toplamda 15 gol, 7 asist gerçekleştirip büyük hayal kırıklığı yaşattı. Trabzonspor, bu süreçte 46 gol atıp 42 gol yedi. Geçtiğimiz sezon ise ilk 29 haftada Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nijeryalı Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı.Milli kaleci Uğurcan Çakır ise şampiyon olunan sezon 28 karşılaşmada ağlarında 23 gol gördü. Bu sezon 26 müsabakada filelerinde 42 gole engel olamadı.Trabzonspor'un sezon başında kiraladığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, hayâl kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, 2019-20'de 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Bu sezon yeniden yuvaya dönenBu maçların 7'sinde 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu,Son oynanan Sivasspor maçında takımı 10 kişi kaldıktan sonra taktik gereği oyundan alınan Yusuf, sezonun bitmesini adeta iple çekiyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Fransa'ya geri dönecek.