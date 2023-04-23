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Giriş Tarihi: 23.4.2023

SABAH Spor gündeme damga vurdu

SABAH Spor gündeme damga vurdu

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un “Erden Timur’dan rahatsızım. Onunla ilgili özel dosya hazırlatıyorum” sözleri spor dünyasını sarstı. Levent Tüzemen ile Murat Özbostan’ın Bayram sohbeti, günün en çok konuşulan haberi oldu

SABAH Spor, gündemi sarsmaya devam ediyor. Dün, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ile yazarımız Levent Tüzemen'in 'Bayram Sohbeti'nde yer alan detaylar herkesi ayağa kaldırdı. Tüzemen'in son Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için "Kendisinden rahatsızım. Onunla ilgili özel bir dosya hazırlatıyorum" sözlerinin detaylarını paylaşması gündeme damgasını vurdu. Spor dünyası gün boyunca bu haberin yankılarını konuşurken yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada da günün en çok konuşulan olayı oldu.

TÜZEMEN NE DEMİŞTİ?
"F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur için 'Kendisinden rahatsızım. Onunla ilgili özel bir dosya hazırlatıyorum' diyor. Bunu duyan toplantıdaki diğer başkanlar bu söylemleri şaşkınlıkla dinliyor. O gün G.Saray'ı temsilen toplantıda bulunan G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, 'Ali Bey, bunları burada konuşmanın anlamı yok. Telefon ile görüşebilirsiniz, üstelik Erden Timur sizin arkadaşınız değil mi?' yorumunu yapıyor. Ali Bey de cevap olarak, 'Erden benim arkadaşım değil, kendisi ile burada tanıştım' diyor."

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SABAH Spor gündeme damga vurdu
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