SABAH Spor gündeme damga vurdu

SABAH Spor, gündemi sarsmaya devam ediyor. Dün, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ile yazarımız Levent Tüzemen'in 'Bayram Sohbeti'nde yer alan detaylar herkesi ayağa kaldırdı. Tüzemen'in son Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur içinsözlerinin detaylarını paylaşması gündeme damgasını vurdu. Spor dünyası gün boyunca bu haberin yankılarını konuşurken"F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur için 'Kendisinden rahatsızım. Onunla ilgili özel bir dosya hazırlatıyorum' diyor. Bunu duyan toplantıdaki diğer başkanlar bu söylemleri şaşkınlıkla dinliyor. O gün G.Saray'ı temsilen toplantıda bulunan G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, 'Ali Bey, bunları burada konuşmanın anlamı yok. Telefon ile görüşebilirsiniz, üstelik Erden Timur sizin arkadaşınız değil mi?' yorumunu yapıyor. Ali Bey de cevap olarak, 'Erden benim arkadaşım değil, kendisi ile burada tanıştım' diyor."