Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
KARAGÜMRÜK: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan, Biraschi, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne
HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 10'ar galibiyet ve beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Sarı kart cezası biten Matteo Ricci, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek. Buna karşın Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak.
Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
İki ekibin ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelesinden Galatasaray 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.