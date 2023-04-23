Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 23.4.2023 17:44 Son Güncelleme: 23.4.2023 17:50

Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Kritik mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

KARAGÜMRÜK: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan, Biraschi, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 10'ar galibiyet ve beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı kart cezası biten Matteo Ricci, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek. Buna karşın Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak.

Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelesinden Galatasaray 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, sahasında Karagümrük’ü konuk ediyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
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