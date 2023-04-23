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Giriş Tarihi: 23.4.2023 10:09 Son Güncelleme: 23.4.2023 10:34

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönecek

SPOR SERVİSİ
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Yazıcı, Lille’e geri dönecek

Trabzonspor’un sezon başında kiraladığı Yusuf Yazıcı, hayâl kırıklığı yaşattı. Bu sezon 13 maçta görev alan ve bunların 7’sinde 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Fransa’ya geri dönecek.

Trabzonspor'un sezon başında kiraladığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, hayâl kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, 2019-20'de 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

Bu sezon yeniden yuvaya dönen Yusuf, Süper Lig'de 13 maçta görev aldı. Bu maçların 7'sinde 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı.

Son oynanan Sivasspor maçında takımı 10 kişi kaldıktan sonra taktik gereği oyundan alınan Yusuf, sezonun bitmesini adeta iple çekiyor. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Fransa'ya geri dönecek.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönecek
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