Ümraniye’de özel misafirler ağırlandı

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremzede çocukları misafir etti. Depremden etkilenen 11 şehri temsilen 11 şehirden çocuğun geldiği karşılaşma öncesinde minikler Beşiktaşlı futbolculara büyük ilgi gösterdi. Salih Uçan, Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic kendilerinden imza isteyen çocukları kırmadı. Tribünlerde yerlerini alan çocuklara TFF tarafından kalem, defter ve meyve suyu ikram edilirken, Ümraniyespor Kulübü de her birine forma giydirdi.