Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniye’de özel misafirler ağırlandı
Giriş Tarihi: 23.4.2023

Ümraniye’de özel misafirler ağırlandı

Ümraniye’de özel misafirler ağırlandı
Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremzede çocukları misafir etti. Depremden etkilenen 11 şehri temsilen 11 şehirden çocuğun geldiği karşılaşma öncesinde minikler Beşiktaşlı futbolculara büyük ilgi gösterdi. Salih Uçan, Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic kendilerinden imza isteyen çocukları kırmadı. Tribünlerde yerlerini alan çocuklara TFF tarafından kalem, defter ve meyve suyu ikram edilirken, Ümraniyespor Kulübü de her birine forma giydirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye’de özel misafirler ağırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA