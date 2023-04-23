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Giriş Tarihi: 23.4.2023 19:16

Vincenzo Montella: 5-3’ü yakaladıktan sonra da maçı yönetmeyi başardık

İHA
Vincenzo Montella: 5-3’ü yakaladıktan sonra da maçı yönetmeyi başardık

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor maçının ardından, “Galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıda da özellikle 5-3’ü aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'u evinde 5-3 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ilk yarıda baktığınızda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç oldu. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama tabii ki de bu kadar fazla rakiplere de şans vermemek lazımdı. Onun da biraz hani üzgünüm ama genel olarak memnunum. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele verdiler bizimle. Ama bu galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz. İkinci yarıda da özellikle 5-3'ü aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda son 8 gündür 3 maça çıktık. Maçın ritmi de ister istemez biraz düştü ikinci yarı. Ayrıca maça sonradan giren oyuncularımızda hazır olduklarını ve görev verilmesi halinde çok iyi işler başaracaklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Vincenzo Montella: 5-3’ü yakaladıktan sonra da maçı yönetmeyi başardık
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