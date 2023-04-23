Yüreğimizle oynayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gol yemeden kazandıkları için mutluluk duyduğunu ancak eksiklerinin olduğunu söyledi. Redmond'un son dönemdeki büyük çıkışındaki katkısı sorulan tecrübeli hoca, "Oyuncular yükseliyorsa kendileri yapıyordur, biz onlara yardım ediyoruz. Rehberlik yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Almak istemeyene hiçbir şey veremezsiniz. Almak isteyene herkes bir şeyler verir. Havadan, aldığı nefesten, içtiği sudan performansıartar" yanıtını verdi. Gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisiyle ilgili de konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Büyük takımlarla oynanan maçınfavorisi yoktur. Yüreğinizi koymanız,yeteneklerinizi ortaya koymanız önemli. Güzel maç olmasını istiyorum."