Aslan’a İtalyan çelmesi

Galatasaray, Nef Stadı’nda 45 bin taraftarının önünde Pirlo’nun ekibi Fatih Karagümrük’e takıldı. Kerem ile öne geçen Cimbom'u, Diagne ve İtalyan yıldız Borini (2) şoka soktu. 45+1'de Oliveira (pen.) farkı eritirken, İcardi 67'de beyaz noktadan kaçırdı. 80'de Boey beraberliği getirse de 2 puan uçtu. Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi sahasında avantaj yitirdi
İCARDİ 3. KEZ KAÇIRDI
67. dakikada kaçırdığı penaltı ile beraberlik fırsatını tepen Mauro İcardi, bu sezon 3 kez beyaz noktadan ağları bulamadı. Kayserispor ve Giresun maçlarının ardından Karagümrük karşısında da penaltı kaçıran yıldız oyuncu kullandığı 4 penaltıda ise gol sevinci yaşamıştı. İcardi, başarılı kullanamadığı3 penaltı vuruşu ile deligin en çok kaçıran ismi.
KEREM İÇERİDE COŞUYOR
Karagümrük maçını da boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, iç sahadaki etkili performansı ile öne çıkıyor. Millioyuncu son 3 golünüde Nef Stadı'ndabuldu.
MAÇ SONU DEV DESTEK
Sarı-kırmızılı oyuncular 2 puanın üzüntüsünü yaşarken tribünden destek geldi. Maçın ardından tüm takımı kale arkası tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde moral verdi.
İSTANBUL'DA TEKLEDİ!
G.Saray, İstanbul ekiplerine karşı sürdürdüğü üstünlüğüne ara verdi! Kendi şehrinin ekiplerine karşı düne kadar son 9 maçından da 3 puan çıkarmayı başaran Aslan'a Karagümrük 'Dur' dedi.
EVDE SERİ BİTTİ
Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray'ın serisi noktalandı. Okan Buruk, üst üste 11. Kez kazanıp Fatih Terim'in 11 maçlık serisini yakalayıp 12 maçlı Coşkun Özarı'ya yaklaşmak isterken bu hayali suya düştü.