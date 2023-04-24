Aslan’a İtalyan çelmesi

67. dakikada kaçırdığı penaltı ile beraberlik fırsatını tepen Mauro İcardi, bu sezon 3 kez beyaz noktadan ağları bulamadı. Kayserispor ve Giresun maçlarının ardından Karagümrük karşısında da penaltı kaçıran yıldız oyuncu kullandığı 4 penaltıda ise gol sevinci yaşamıştı.Karagümrük maçını da boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, iç sahadaki etkili performansı ile öne çıkıyor.Sarı-kırmızılı oyuncular 2 puanın üzüntüsünü yaşarken tribünden destek geldi. Maçın ardından tüm takımı kale arkası tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde moral verdi.G.Saray, İstanbul ekiplerine karşı sürdürdüğü üstünlüğüne ara verdi! Kendi şehrinin ekiplerine karşı düne kadar son 9 maçından da 3 puan çıkarmayı başaran Aslan'a Karagümrük 'Dur' dedi.Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray'ın serisi noktalandı. Okan Buruk, üst üste 11. Kez kazanıp Fatih Terim'in 11 maçlık serisini yakalayıp 12 maçlı Coşkun Özarı'ya yaklaşmak isterken bu hayali suya düştü.