Çılgın maçta gülen Adana Demir

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 5-3'lük skorla ev sahibi oldu. Müthiş bir tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısı 4-3'lük Adana Demirspor üstünlüğüyle bitti. Konuk ekibin üç golüde Mame Thiam'dan geldi. Bu bölümde Mavi Şimşekler, CherifNdiaye (2), Younes Belhandave Yusuf Sarı ile ağları buldu. İkinci yarıda da Henry Onyekuru penaltıdan fileleri sarsıp sonucu ilan etti. Hakem DirençTonusluoğlu, 83. dakikadaKayserispor'da Kemen'e gösterdiğikırmızı kartı VAR uyarısıylaiptal edip kaleci BilalBayazit'e kırmızı verdi. Bu sonuçla Adana Demirspor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kayserispor ise son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.