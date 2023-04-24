Çılgın maçta gülen Adana Demir

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 5-3'lük skorla ev sahibi oldu. Müthiş bir tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısı 4-3'lük Adana Demirspor üstünlüğüyle bitti.Bu bölümde Mavi Şimşekler,ile ağları buldu. İkinci yarıda dapenaltıdan fileleri sarsıp sonucu ilan etti.Bu sonuçla Adana Demirspor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kayserispor ise son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.