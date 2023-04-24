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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Çılgın maçta gülen Adana Demir

Çılgın maçta gülen Adana Demir
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 5-3'lük skorla ev sahibi oldu. Müthiş bir tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısı 4-3'lük Adana Demirspor üstünlüğüyle bitti. Konuk ekibin üç golü de Mame Thiam'dan geldi. Bu bölümde Mavi Şimşekler, Cherif Ndiaye (2), Younes Belhanda ve Yusuf Sarı ile ağları buldu. İkinci yarıda da Henry Onyekuru penaltıdan fileleri sarsıp sonucu ilan etti. Hakem Direnç Tonusluoğlu, 83. dakikada Kayserispor'da Kemen'e gösterdiği kırmızı kartı VAR uyarısıyla iptal edip kaleci Bilal Bayazit'e kırmızı verdi. Bu sonuçla Adana Demirspor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kayserispor ise son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Çılgın maçta gülen Adana Demir
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