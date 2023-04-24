Fırtına’nın ilk hedefi Krasso

Trabzonspor, sezon sonunda serbest kalacak Fildişi Sahilli forvet için Bjelica’nın onay vermesinin ardından resmi temaslara başlayacak
Trabzonspor yönetimi, transferde somut adımlar atmak için teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda kalacak ve gidecekleri belirlemesini bekliyor. Hırvat hocanın başta forvetolmak üzere; defansif orta saha, sağve sol bek bölgelerine takviyeistemesine kesin gözüylebakılıyor. Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından mercek altına alındığı öğrenildi. Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen 25 yaşındaki forvetin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Fildişi Sahilli futbolcu,kulübünün teklifini henüzkabul etmedi. Bjelica'nın onay vermesinin ardından Krasso'nun menajeri ileresmi görüşmeler başlayacak.