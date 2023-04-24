Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına’nın ilk hedefi Krasso
Giriş Tarihi: 24.4.2023

Fırtına’nın ilk hedefi Krasso

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’nın ilk hedefi Krasso

Trabzonspor, sezon sonunda serbest kalacak Fildişi Sahilli forvet için Bjelica’nın onay vermesinin ardından resmi temaslara başlayacak

Trabzonspor yönetimi, transferde somut adımlar atmak için teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda kalacak ve gidecekleri belirlemesini bekliyor. Hırvat hocanın başta forvet olmak üzere; defansif orta saha, sağ ve sol bek bölgelerine takviye istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından mercek altına alındığı öğrenildi. Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen 25 yaşındaki forvetin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Fildişi Sahilli futbolcu, kulübünün teklifini henüz kabul etmedi. Bjelica'nın onay vermesinin ardından Krasso'nun menajeri ile resmi görüşmeler başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu 7'li kaos yönetimini açık etti! İmamoğlu ve Yavaş'lı kriz modeli
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan faşist kafaya medeniyet dersi!
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank
Başkan Erdoğan'dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
HDP'li Tiryaki'den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir, burada tartışılacak bir şey yok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına’nın ilk hedefi Krasso
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA