Gomis’ten şok sözler

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı. Alanya maçının devre arasında İcardi'yi oyundan çıkaran 49 yaşındaki hoca, yerine Barış Alper'i almıştı. Bu karara Gomis'indiyerek tepki gösterdiğini belirten Buruk, şöyle konuştu: "Perşembe antrenman öncesi bana geldi, genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak istedim.tekrar söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Dün de (önceki gün) bel ağrısı nedeniyle idmana çıkmadı. Bugün de (dün) onu oynatma şansımız olmadı.F.Bahçe'nin "Önce ofsaytımsı, bugün de penaltımsı. VAR kayıtları açıklansın" paylaşımıyla ilgili de Okan Buruk, "F.Bahçe'den her gün açıklama geliyor. O yüzden ciddiyetini de kaybediyor futbolseverlerin gözünde. G.Saray önde gittiği için dışarıdan karıştırılmaya çalışılıyor. Bizi karıştırma çabaları motive ediyor. Biz sahada elimizden geleni yapacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak, yolumuza aynen devam edeceğiz."