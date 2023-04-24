İşi erken bitirin!

Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe, artık işi daha sıkı tutmak istiyorOyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Jorge Jesus'un dadediği öğrenildi.Bu arada sarı-lacivertlilerdebugün kartgörmeleri durumunda Sivasspor deplasmanındacezalı duruma düşecek. Sakatlığıolan Zajc da bir başka sınırdaki isim.Fenerbahçe Kulübü, deprem felaketiyle sarsılan Hatay Dörtyol'da 23 Nisan organizasyonu düzenledi. Başkan Ali Koç'un da katıldığı karnavalda hazırlanan özel etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Sarı-lacivertliler, "Tüm renklerimizle siz hep mutlu olun çocuklar" mesajı paylaşırken, objektiflere renkli kareler yansıdı. Tüm gün süren kutlamada atkıları ve formalarıyla eğlenen çocuklara özel hediyeler de dağıtıldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay'da canlı yayın sırasında 'Başkanım, başkanım' diyerek kendisine seslenen bir depremzedeye "Neden bağırıyorsun" diyerek önce çıkıştı, sonra fırçaladı. Koç, daha sonra çocuklarla programına devam etti. (İHA)