Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’tan takımına İstanbulspor uyarısı: İşi erken bitirin!
Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe, artık işi daha sıkı tutmak istiyor.Son haftaya kadar şampiyonluk yarışınıniçerisinde olmayı hedefleyen Kanarya,bugün sahasında kozlarını paylaşacağıİstanbulspor'a karşı bol gollü, rahat birgalibiyet alıp taraftarını havaya sokmayıplanlıyor. Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Jorge Jesus'un da "Sürekli son dakika golleri atamayız. Bukez işi erken bitirin" dediği öğrenildi.
SARI KART ALARMI VERİLDİ
Bu arada sarı-lacivertlilerde SerdarAziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, WillianArao ve Enner Valencia, bugün kartgörmeleri durumunda Sivasspor deplasmanındacezalı duruma düşecek. Sakatlığıolan Zajc da bir başka sınırdaki isim.
HATAY'DA BAYRAM
Fenerbahçe Kulübü, deprem felaketiyle sarsılan Hatay Dörtyol'da 23 Nisan organizasyonu düzenledi. Başkan Ali Koç'un da katıldığı karnavalda hazırlanan özel etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Sarı-lacivertliler, "Tüm renklerimizle siz hep mutlu olun çocuklar" mesajı paylaşırken, objektiflere renkli kareler yansıdı. Tüm gün süren kutlamada atkıları ve formalarıyla eğlenen çocuklara özel hediyeler de dağıtıldı.
KOÇ: NİYE BAĞIRIYORSUN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay'da canlı yayın sırasında 'Başkanım, başkanım' diyerek kendisine seslenen bir depremzedeye "Neden bağırıyorsun" diyerek önce çıkıştı, sonra fırçaladı. Koç, daha sonra çocuklarla programına devam etti. (İHA)