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Giriş Tarihi: 24.4.2023

İşi erken bitirin!

İşi erken bitirin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’tan takımına İstanbulspor uyarısı: İşi erken bitirin!

Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe, artık işi daha sıkı tutmak istiyor. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olmayı hedefleyen Kanarya, bugün sahasında kozlarını paylaşacağı İstanbulspor'a karşı bol gollü, rahat bir galibiyet alıp taraftarını havaya sokmayı planlıyor. Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Jorge Jesus'un da "Sürekli son dakika golleri atamayız. Bu kez işi erken bitirin" dediği öğrenildi.

SARI KART ALARMI VERİLDİ
Bu arada sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı olan Zajc da bir başka sınırdaki isim.

HATAY'DA BAYRAM
Fenerbahçe Kulübü, deprem felaketiyle sarsılan Hatay Dörtyol'da 23 Nisan organizasyonu düzenledi. Başkan Ali Koç'un da katıldığı karnavalda hazırlanan özel etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Sarı-lacivertliler, "Tüm renklerimizle siz hep mutlu olun çocuklar" mesajı paylaşırken, objektiflere renkli kareler yansıdı. Tüm gün süren kutlamada atkıları ve formalarıyla eğlenen çocuklara özel hediyeler de dağıtıldı.

KOÇ: NİYE BAĞIRIYORSUN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay'da canlı yayın sırasında 'Başkanım, başkanım' diyerek kendisine seslenen bir depremzedeye "Neden bağırıyorsun" diyerek önce çıkıştı, sonra fırçaladı. Koç, daha sonra çocuklarla programına devam etti. (İHA)

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