Kerem Aktürkoğlu içeride coşuyor! Mauro Icardi 3. kez...

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesi kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, kritik maçta 1 puanla sahadan ayrılırken, dev derbi öncesi ağır yara aldı.

ICARDİ 3. KEZ KAÇIRDI

67. dakikada kaçırdığı penaltı ile beraberlik fırsatını tepen Mauro İcardi, bu sezon 3 kez beyaz noktadan ağları bulamadı. Kayserispor ve Giresun maçlarının ardından Karagümrük karşısında da penaltı kaçıran yıldız oyuncu kullandığı 4 penaltıda ise gol sevinci yaşamıştı. İcardi, başarılı kullanamadığı 3 penaltı vuruşu ile de ligin en çok kaçıran ismi.

KEREM İÇERİDE COŞUYOR

Karagümrük maçını da boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, iç sahadaki etkili performansı ile öne çıkıyor. Milli oyuncu son 3 golünü de Nef Stadı'nda buldu.