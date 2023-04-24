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Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:15

Kerem Aktürkoğlu içeride coşuyor! Mauro Icardi 3. kez...

SPOR SERVİSİ
Kerem Aktürkoğlu içeride coşuyor! Mauro Icardi 3. kez...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabera kaldı. Sarı-kırmızıli ekipte Mauro Icardi; 3. kez penaltı atışından yararlanamazken, Kerem Aktürkoğlu'nun Nef Stadı'nda ki performansı dikkat çekti. Genç yıldız son 3 golünü de Nef Stadı'nda buldu.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesi kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, kritik maçta 1 puanla sahadan ayrılırken, dev derbi öncesi ağır yara aldı.

ICARDİ 3. KEZ KAÇIRDI
67. dakikada kaçırdığı penaltı ile beraberlik fırsatını tepen Mauro İcardi, bu sezon 3 kez beyaz noktadan ağları bulamadı. Kayserispor ve Giresun maçlarının ardından Karagümrük karşısında da penaltı kaçıran yıldız oyuncu kullandığı 4 penaltıda ise gol sevinci yaşamıştı. İcardi, başarılı kullanamadığı 3 penaltı vuruşu ile de ligin en çok kaçıran ismi.

KEREM İÇERİDE COŞUYOR
Karagümrük maçını da boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, iç sahadaki etkili performansı ile öne çıkıyor. Milli oyuncu son 3 golünü de Nef Stadı'nda buldu.

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Kerem Aktürkoğlu içeride coşuyor! Mauro Icardi 3. kez...
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