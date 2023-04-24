Kim Min Jae’nin son talibi Manchester City! Pep Guardiola onu istiyor...

Napoli'ye transfer olduktan sonra müthişi bir performans sergileyen Kim Min Jae, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Napoli forması altında başarılı bir sezon geçiren Kim Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce Manchester United, Liverpool, PSG ve Tottenham gibi ekiplerin ilgilendiği yazılan Güney Koreli savunma oyuncusu için yeni bir iddia gündeme geldi.

MAN CITY YARIŞA DAHİL OLACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City'nin de 26 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgi gösterdiği belirtildi. Kim Min Jae'nin güçlü ve agresif bir savunma oyuncusu vurgulanırken, başarılı oyuncu için 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu kaydedildi. İngiliz basını, bu rakamı Manchester City için "düşük" olarak aktardı.