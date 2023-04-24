Konya pes etmedi 3 puanı kaptı

Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Adana Demir karşısında kaybeden Konyaspor, dün geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 13'te Mamadou Fall'ın golüyle öne geçti. 30. dakikada Francisco Calco ile skorda eşitliği sağlayan yeşil-beyazlı ekip, 45+6'da Mame Diouf ile öne geçip soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda iki takım da gol için fırsat yakaladı ancak sonuçlandıramayınca Konya, 3 puanı hanesine yazdırdı.