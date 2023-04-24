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Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:04

Nathan Redmond'tan transfer açıklaması! "Para sorun değil"

Ogün ŞAHİNOĞLU
Nathan Redmond’tan transfer açıklaması! Para sorun değil

Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakan Redmond’un sadece ailesini ikna etmesi gerekiyor. İngiliz yıldız, haziranda doğum yapacak eşiyle lig bitiminde İstanbul’da kalıp kalmama konusunda karar alacak. ‘Devam’ derse sezon başına 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim. Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.


OLUMLU YAKLAŞIM GÖSTERDİ
Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi. Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek.

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Nathan Redmond'tan transfer açıklaması! "Para sorun değil"
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