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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Para sorun değil!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Para sorun değil!

Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakan Redmond’un sadece ailesini ikna etmesi gerekiyor. İngiliz yıldız, haziranda doğum yapacak eşiyle lig bitiminde İstanbul’da kalıp kalmama konusunda karar alacak. ‘Devam’ derse sezon başına 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim. Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.

OLUMLU YAKLAŞIM GÖSTERDİ
Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi. Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek.

DERBİ ÖNCESİ GHEZZAL ŞOKU
Rachid Ghezzal, bir kez daha sakatlık problemiyle karşı karşıya… Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak karşılamayı tamamlayan yıldız futbolcunun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi. Ghezzal'ın sorununun arka adalede olmamasının, önemli müsabakada görev alması açısından küçük de olsa şans doğurduğu gelen bilgiler arasında. Cezayirli yıldız, bu sezon 23 maç kaçırdı.



23 NİSAN COŞKUSU
Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda miniklerle buluştu. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüp, depremzede ve engelli çocukları da organizasyonda ağırladı. Futbolcular tek tek tüm çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirirken hepsine imza dağıttı. Kaptan Cenk Tosun, kızı Alin ve oğlu Arden'i kaleci Mert Günok da kızı Ala'yı etkinliğe getirdi. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Ne kadar çok çocuk Beşiktaşlı olabilirse bizim için en büyük başarılardan biri o olur" diye konuştu.

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