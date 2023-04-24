Para sorun değil!

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak,ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiğiücret alıyor.Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek.Rachid Ghezzal, bir kez daha sakatlık problemiyle karşı karşıya… Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak karşılamayı tamamlayan yıldız futbolcunun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi. Ghezzal'ın sorununun arka adalede olmamasının, önemli müsabakada görev alması açısından küçük de olsa şans doğurduğu gelen bilgiler arasında. Cezayirli yıldız, bu sezon 23 maç kaçırdı.Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda miniklerle buluştu. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüp, depremzede ve engelli çocukları da organizasyonda ağırladı. Futbolcular tek tek tüm çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirirken hepsine imza dağıttı. Kaptan Cenk Tosun, kızı Alin ve oğlu Arden'i kaleci Mert Günok da kızı Ala'yı etkinliğe getirdi. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Ne kadar çok çocuk Beşiktaşlı olabilirse bizim için en büyük başarılardan biri o olur" diye konuştu.