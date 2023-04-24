Serie A’da Atalanta, Roma’yı 3 golle devirdi

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, Atalanta ile Roma Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakada kozlarını paylaştı. Mavi-siyahlı takım, başkent ekibini 3-1 yenerek, üst sıralara yaklaşma konusunda kritik bir galibiyet aldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Pasalic, 74. dakikada Toloi ve 84. dakikada Koopmeiners attı. Roma'nın tek golünü ise 83. dakikada Pellegrini kaydetti.

Atalanta, bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Puan tablosunda 7. sırada bulunan Atalanta, 6. sıradaki Inter'e biraz daha yaklaştı. Puan tablosunda 56 puanla 5. sıradaki Roma ise haftayı puansız kapattı. Roma'nın ligde 3 maçlık galibiyet serisi de bu mağlubiyetle sona erdi.

Bu arada, Atalanta-Roma müsabakasında, Serie A'da top koşturan iki milli oyuncu da karşı karşıya geldi. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral ise yedek soyunduğu karşılaşmaya 81. dakikada Maehle'nin yerine oyuna dahil olarak son bölümlerde forma giydi.