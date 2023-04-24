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Giriş Tarihi: 24.4.2023 00:10 Son Güncelleme: 24.4.2023 07:19

Son dakika: Bafetimbi Gomis'ten açıklama geldi! Okan Buruk "Oynamak istemiyor" demişti...

Son dakika: Bafetimbi Gomis’ten açıklama geldi! Okan Buruk Oynamak istemiyor demişti...

Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında oynamak istemediğini söylemişti. Golcü oyuncu, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.

Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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Son dakika: Bafetimbi Gomis'ten açıklama geldi! Okan Buruk "Oynamak istemiyor" demişti...
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