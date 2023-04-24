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Giriş Tarihi: 24.4.2023 19:02 Son Güncelleme: 24.4.2023 19:04

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin zirve yolundaki rakibi İstanbulspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin zirve yolundaki rakibi İstanbulspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kritik mücadelede ilk 11’ler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'ın kaybettiği haftada İstanbulspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre, Valencia, Pedro

İSTANBULSPOR: Alp, Okan, Simon, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze.

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin zirve yolundaki rakibi İstanbulspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
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