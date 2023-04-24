Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin zirve yolundaki rakibi İstanbulspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'ın kaybettiği haftada İstanbulspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre, Valencia, Pedro
İSTANBULSPOR: Alp, Okan, Simon, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze.
Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.
İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.