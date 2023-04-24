Son maça kalmaz!

Karagümrük beraberliğinin ardından G.Saray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek'in sözlerinden satır başları şu şekilde:Oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Bugün (dün) oynadığımız oyun, ilerisi için ümit verdi.Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Ligde yenmediğimiz takım kalmadı, haftaya Beşiktaş maçını da kazanacağız. Takımıma çok güveniyorum.Federasyon, hakemler konusunda dikkatli olmalı. Dinlendirilecek hakemleri iyi seçmeli. Kulüpler Birliği toplantılarında hakemler harici bir şey konuşulmuyor.Kimse heveslenmesin, performansımız artarak devam ediyor. Bu tip yol kazaları olabilir. Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce şampiyonuluğu ilan eder G.Saray.Dursun Özbek, Gomis'in oynamak istemediğini önceki gün idmanı ziyaret ettiğinde öğrendiğini söyledi. Fransız futbolcuyu Türkiye'ye kendisinin getirdiğini hatırlatan Özbek, şöyle konuştu: "Uzun süre G.Saray'a hizmet etti ama dünkü (önceki gün) davranış biçimi kabul edilebilir değil. G.Saray'ın bir profesyoneli olarak hizmet etmek zorundadır. Çıkışını yadırgadım, kendisiyle de konuştum. Sahadaki patron Okan hoca. O nasıl takdir ettiyse, buna herkesin saygı duyması gerekiyor. Yönetim kurulunda bunu etraflıca konuşacağız."F.Bahçesosyal medyadan, G.Saray-Karagümrük maçının ardından,paylaşımında bulundu. Dursun Özbek de kendisine bu mesajın sorulması üzerine, şu yanıtı verdi: "F.Bahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence ikisi de penaltıydı. İlkinde VAR'a da gitti hakem. Bizim derdimiz, VAR'a çağrılması... Çağrıldıktan sonra inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak kararı veriyor zaten. Rakiplerin ne söylediğiyle fazla ilgilenmiyoruz."Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Okan Buruk ve Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap veren 37 yaşındaki forvet, şu ifadeleri kullandı:Bu akşamki (dünkü) sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi...Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben yada başka bir birey olamaz."Galatasaray formasıyla 450. resmi maçına çıkan başarılı kaleci Fernando Muslera, dün gününde değildi. Yaptığı kritik bir pas hatası sonrası Karagümrük, Borini ile ikinci golünü attı.G.Saray altyapısından çıkan ve Karagümrük'te kiralık oynayan Batuhan Şen, kalesinde devleşti.gelen 9 şutun 6'sını çelmeyi başarıp, maçın oyuncusu seçildi.